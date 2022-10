Schon im Pokal in Leipzig: David bekommt Startelf-Chance beim HSV

Auf diese Chance hat er lange warten müssen. Nachdem Sebastian Schonlau im Stadt-Derby Rot sah, kommt nun Jonas David im Abwehrzentrum zum Zug. Zumindest zwei Mal (gegen Magdeburg und in Paderborn) wird der HSV in der Liga auf Kapitän Schonlau verzichten müssen. Die Konsequenz: Die Pokal-Partie in Leipzig wird für David schon mal zum Probelauf.

„Jonas wird auf jeden Fall starten“, stellt Tim Walter klar. Das allerdings habe nichts damit zu tun, dass sich der 22-Jährige Spielpraxis für die Liga verschaffen solle: „Er hätte auch dann in Leipzig gespielt, wenn wir vorher keine Rote Karte bekommen hätten. Weil ich von ihm überzeugt bin.“

Minuten, die David (kam in diesem Kalenderjahr auf 17 Joker-Einsätze mit insgesamt nur 106 Pflichtspielminuten) sicherlich guttun werden. Möglich, dass Walter bei RB noch etwas stärker rotieren wird. Torjäger Robert Glatzel leidet weiterhin unter Rückenproblemen. Denkbar, dass der Coach dem 28-Jährigen mal eine Pause gibt, um ihn für die anstehenden Aufgaben in der Zweiten Liga zu schonen.