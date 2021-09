Tor nach 1030 Tagen!: Ausgerechnet Bobby Wood wird beim HSV zum Lichtblick

Foto:

So richtig freuen konnte sich am Ende keiner darüber, die beiden Hamburger Treffer in Würzburg blieben nicht mehr als nette Randaspekte. Dabei beendeten Jeremy Dudziak und Bobby Wood mit ihren Toren zwei lange persönliche Durststrecken.

Dudziak hatte sich in dieser Spielzeit vor allem als Vorbereiter hervorgetan, insgesamt acht Treffer legte er schon auf. Nun knipste er erstmals seit neun Monaten selbst mal wieder (das war zuletzt am 17. Mai des Vorjahres beim 2:2 in Fürth der Fall).

Woods letzte Tore lagen Jahre zurück



Eine noch viel längere Phase ohne Treffer hat Wood nun hinter sich. Nach seinem Tor für Hannover in Gladbach am 25. November 2018 war der US-Amerikaner 819 Tage lang nicht mehr als Torschütze in einem Pflichtspiel in Erscheinung getreten. 1030 Tage hatte er sogar nicht mehr für den HSV getroffen (zuletzt im Mai 2018 in Wolfsburg). Diesen Fluch bannte er mit seinem 2:3 in Würzburg. Doch es war auch schon das Ende der HSV-Aufholjagd.

Für Wood ein kleiner Lichtblick nach schweren Monaten und Jahren. Im Sommer wird er den HSV in Richtung Real Salt Lake in seine Heimat USA verlassen. Mit seinem Tor bewarb er sich zumindest für weitere Joker-Einsätze.

Dudziak könnte im Derby in die HSV-Startelf rutschen



Immerhin: Auch Dudziak scheint rechtzeitig vor dem Derby gegen seinen Ex-Klub St. Pauli wieder richtig fit zu sein. Bleibt es dabei, dürfte er am kommenden Montag in die Startelf des HSV zurückkehren.