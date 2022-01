Er hat gleich mal geliefert. Auch wenn es für den HSV in Dresden nicht zum Sieg reichte: Auf seinen Torjäger war erneut Verlass. Robert Glatzel erzielte sein zehntes Saisontor in Liga zwei und ebnete mit dem Führungstreffer den Weg zum Sieg. Blöd nur, dass der HSV die Route wieder verließ und am Ende mit nur einem Zähler nach Hamburg zurückkehrte.

1:1 bei Dynamo. Damit war kein Hamburger zufrieden, denn sie verpassten die Chance, im Aufstiegskampf vorzulegen. Entsprechend war dann auch Tim Walter kein Sonderlob zu entlocken. Weder für den mehrfach stark haltenden Keeper Daniel Heuer Fernandes, noch für Goalgetter Glatzel. „Insgesamt war das von meiner ganzen Mannschaft zu wenig“, moserte der Trainer. „Da macht man dann auch keine Ausnahmen. Robert ist ja ein Teil davon.“

Dennoch: Glatzel zeigte nach 37 Minuten, dass er an guten Tagen den Unterschied ausmachen kann. Nach Vorarbeit von Sonny Kittel lupfte er den Ball zum 1:0 ins Dresdner Netz. Da war die HSV-Welt noch in Ordnung.

Für den Stürmer eigentlich ein Auftakt nach Maß, denn der HSV braucht einen funktionierenden Torjäger, um im Aufstiegskampf bestehen zu können. Das war im Vorjahr ein Problem, als Top-Stürmer Simon Terodde (jetzt Schalke) nach 17 Hinrundentreffern nur noch siebenmal traf. Das will Glatzel toppen. Auch seiner persönlichen Zweitliga-Bestmarke (13 Tore für Heidenheim in der Saison 2018/19) kommt er immer näher.