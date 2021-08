Robert Glatzel und der DFB-Pokal – das scheint zu passen. Beim 2:1-Erstrundensieg des HSV bei Drittligist Eintracht Braunschweig erzielte der 27-Jährige den goldenen Treffer. Für den Stürmer geht damit eine ganz persönliche Erfolgsstory weiter. Sein bislang letztes Pokalspiel hatte Glatzel am 3. April 2019 noch im Trikot des 1. FC Heidenheim gespielt – und bei der 4:5-Viertelfinal-Niederlage beim FC Bayern drei (!) Treffer erzielt.

Insgesamt stand der aus Cardiff gekommene Angreifer im DFB-Pokal bei acht Treffern in sieben Spielen. Streich Nummer neun folgte am Sonntagabend in der 68. Minute. Eine Ecke von Tim Leibold landete praktisch direkt auf Glatzels Fuß. Wie schon beim Treffer auf Schalke stand der Angreifer goldrichtig. Der Rest war Jubel.

Glatzel entscheidet HSV-Pokalspiel in Braunschweig

„Ich bin auf jeden Fall sehr heiß auf den Wettbewerb“, hatte Glatzel noch vergangene Woche der MOPO gesagt. Das war ihm auf dem Platz anzumerken. In der Schlussphase legte er Bakery Jatta noch eine Großchance auf, bestach durch seine gute Körpersprache auf engstem Raum. Nach dem Abpfiff feierten ihn die knapp 50 mitgereisten HSV-Fans lautstark mit Sprechchören. Die Gedanken an seinen Vorgänger Simon Terodde, inzwischen in Schalker Farben unterwegs, sie verblassen allmählich. Glatzel sagte nach dem Sieg bei Sky: „Es war wichtig, dass wir nach dem Ausgleich weitergemacht und uns belohnt haben.“

In der zweiten Runde, Ende Oktober, kann Pokal-Experte Glatzel seine Serie dann ausbauen. Vorher steht aber ein anderer wichtiger Termin auf dem Plan: das Derby gegen den FC St. Pauli kommenden Freitag.