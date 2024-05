Tom Sanne macht es vor: HSV-Stürmer Glatzel hofft auf Tor-Feuerwerk zum Abschluss

So einen Saisonabschluss wünscht sich Robert Glatzel am Sonntag gegen Nürnberg ganz sicher auch. Mit einem 6:2-Erfolg beim SC Spelle-Venhaus verabschiedete sich die U21 des HSV in die Sommerpause. Mann des Spiels war Stürmer Tom Sanne, der gleich fünffach traf und nun mit insgesamt 24 Treffern an der Spitze der Torjägerliste in der Regionalliga Nord steht. Kann sich diesen Platz am Sonntag auch Glatzel noch in der Zweiten Liga holen?

Glatzel ist heiß auf das letzte Spiel der Saison. Das war beim Abschlusstraining am Samstagmittag im Volkspark deutlich zu sehen. Der Stürmer knallte einen Ball nach dem anderen in das Netz. Selbst als die Einheit eigentlich schon vorbei war, machte er noch weiter und verwertete ein paar Flanken von Bakey Jatta. Zum Abschluss verwandelte Glatzel noch einen Elfmeter, bevor er dann als einer der letzten Profis den Trainingsplatz verließ.

Bestens vorbereitet auf das Duell am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg dürfte der HSV-Stürmer damit sein. Kann er sich zum Abschluss der Saison nun sogar noch die Torjägerkanone in der Zweiten Liga holen und damit zumindest für ein kleines persönliches Happy End dieser Spielzeit sorgen?

Herthas Tabakovic steht vor Glatzel im Torjäger-Ranking

Die Ausgangslage ist klar: Nach 33 Spieltagen liegt Glatzel mit 19 Treffern auf Platz zwei im Torjäger-Ranking der Zweiten Liga. An der Spitze steht dort Berlins Haris Tabakovic mit 22 Toren. Er tritt zum Saisonabschluss am Sonntag mit der Hertha bei Absteiger VfL Osnabrück an. Glatzel muss also gegen Nürnberg mindestens drei Treffer erzielen und gleichzeitig hoffen, dass Tabakovic in Osnabrück leer ausgeht.

Komplett unrealistisch ist das Szenario für Glatzel nicht. Das liegt auch daran, dass Nürnberg zu seinen Lieblingsgegnern gehört. Fünf Tore hat er in bislang neun Spielen gegen den Club erzielt. Nur gegen Braunschweig, Karlsruhe (jeweils sieben) und Darmstadt (sechs) traf der 30-jährige Angreifer noch häufiger. Auch seinen ersten von bislang elf Doppelpacks für den HSV erzielte Glatzel in einem Heimspiel gegen Nürnberg (2:2 im September 2021).

Das könnte Sie auch interessieren: Wie geht es weiter für den HSV? Was die Bosse nach dem Führungs-Gipfel planen

Am Sonntag in seinem 100. Zweitliga-Spiel für den HSV braucht Glatzel nun mindestens drei Tore. Am besten macht er aber gleich fünf. Wie das am letzten Spieltag funktioniert, hat am Freitagabend Tom Sanne gezeigt.