Am Sonntag steht mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg das HSV-Saisonfinale an. Einen großen sportlichen Wert hat der Auftritt für die Hamburger nicht mehr wirklich. Das Ziel Aufstieg wurde bereits zuvor verpasst. Nun geht es „nur“ noch darum, ob die Saison auf Platz vier, fünf oder sechs beendet werden wird. Viel spannender ist da die Frage, wie es in der nächsten Spielzeit beim HSV weitergehen soll. Die MOPO weiß, worüber am Donnerstagabend beim Führungs-Gipfel im Volkspark konkret gesprochen wurde – und welche Pläne es jetzt gibt.

Es ist aktuell die Zeit der großen Analysen im Volkspark. Das gilt nach dem erneut verpassten Aufstieg für alle Bereiche. „Wir wollten aufsteigen, das haben wir nicht geschafft“, sagt Trainer Steffen Baumgart, der damit natürlich nicht zufrieden ist. Zweifel, dass er trotzdem die richtige Person für den Job ist, hat der 52-Jährige allerdings keine. Das betont er immer wieder. Die Tatsache, dass er bislang aus elf Spielen lediglich 17 Punkte holte und damit beim Blick auf die durchschnittliche Ausbeute pro Spiel hinter Vorgänger Tim Walter liegt, spielt für Baumgart maximal eine ungeordnete Rolle. „Definitiv waren nicht alle Ergebnisse gut, aber die Leistungen waren nicht so schlecht, wie sie gemacht werden“, meint er. „Wenn wir uns die Zahlen angucken, die wirklich auch eine Rolle spielen könnten, sehen die nicht ganz so schlecht aus, wie es für Sie scheint.“

HSV-Boss Boldt stellt dem Aufsichtsrat seine Pläne vor

Konkrete Beispiele gibt es von Baumgart keine. Fest steht: Definitiv gesichert ist seine Zukunft in Hamburg auf jeden Fall nicht. Noch gibt es einige Fragezeichen. Dazu gehört: Wie sieht sein Plan für eine erfolgreiche Zukunft beim HSV aus? Wie stark müsste dafür die Mannschaft verändert werden? Und was passiert eigentlich mit Sportvorstand Jonas Boldt?

Letzterer stand am Donnerstagabend im Mittelpunkt. Der Aufsichtsrat setzte sich mit dem Vorstand zur Analyse und Ausblick zusammen. Boldt stellte seine Pläne und seine Ideen vor. Dazu gehören unter anderem auch Gedankenspiele einen technischen Direktor mit in das Team zu holen. Die volle Rückendeckung und ein klares Signal für die Zukunft gab es vom sechsköpfigen Kontrollgremium nicht. Es wurde viel nachgefragt, auch der Trainerwechsel von Tim Walter zu Baumgart im Laufe der Saison wurde noch mal thematisiert. Dabei soll zumindest ein Aufsichtsrat auch gefragt haben, ob es nicht besser gewesen wäre, Walter zu halten. Eine überraschende Bemerkung. Immerhin hatte das Kontrollgremium selbst schon im Winter sich für einen Trainerwechsel stark gemacht und damals gleichzeitig Boldt unter Druck gesetzt.

Unentschlossenheit der Kontrolleure lähmt den HSV

Einig, wie es nun weitergehen soll, scheint sich der Aufsichtsrat erneut nicht zu sein. Entsprechend ergebnisoffen wurde die Sitzung am Donnerstagabend dann auch beendet. Die Kontrolleure sind nun am Zug und müssen eine Entscheidung treffen. Dass die eigene Unentschlossenheit dabei alles andere als hilfreich ist, hat in den vergangenen Wochen bereits die Suche nach einem potenziellen Boldt-Nachfolger gezeigt. Es scheint zu viele Alleingänge und keine gemeinsame klare Strategie im HSV-Rat zu geben. Genau das hat auch Kandidaten wie Jörg Schmadtke bereits abgeschreckt.

Für den HSV ein gefährlicher Zustand. Schon jetzt wurde mit Blick auf die Zukunft viel Zeit verloren. Zumindest die leise Hoffnung ist nun da, dass sich das spätestens in der kommenden Woche ändern und endlich eine Entscheidung getroffen wird. Sicher ist das aber natürlich auch nicht.