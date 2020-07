Tobias Schweinsteiger: Nach HSV-Aus: „Ich sehe mich in der Cheftrainer-Position“

Nach einem intensiven Jahr ist die Zeit von Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer beim HSV schon wieder vorbei. Der 38-Jährige, der das Trainerteam von Dieter Hecking (55) und Dirk Bremser (54) komplettiert hatte, verlässt Hamburg vorzeitig.

Ein Gespräch mit Heckings Nachfolger Daniel Thioune über eine mögliche Weiterbeschäftigung mündete in der Trennung. Die fußballerischen Vorstellungen beider passten nicht zu 100 Prozent überein. „Also habe ich mich dazu entschieden, meine Tätigkeit in Hamburg lieber zu beenden. Wenn es nicht zu 100 Prozent passt zwischen Trainer und Co-Trainer ist eine Zusammenarbeit meiner Meinung nach schwierig.“

Ex-HSV-Co-Trainer will den nächsten Schritt machen

Schweinsteiger ist bereit für den nächsten Schritt. Allzu lange dürfte es nicht dauern, bis der nächste Verein anklopft. Immerhin gilt Schweinsteiger als eines der interessantesten Trainer-Talente Deutschlands. „Ich will schon zusätzlich in einem Verein arbeiten und nebenbei den Lehrgang machen. Alleine die Teilnahme am Fußballlehrer würde mich ja dazu berechtigen, von Liga drei aufwärts zu arbeiten. Freilich würde mich die Herausforderung reizen, neben meiner Ausbildung als Cheftrainer tätig zu sein. Aber eine erneute Co-Trainer-Stelle käme für mich ebenso in Frage, wenn die Zusammenarbeit mit dem Chefcoach passt. In naher Zukunft sehe ich mich aber wieder in der Cheftrainer-Position.“ Klare Worte von Schweinsteiger, der in Hamburg gut ankam – und die Zeit beim HSV trotz des sportlich bitteren Endes in guter Erinnerung behält.

Schweinsteiger behält HSV-Zeit in guter Erinnerung

„Dort konnte ich von Leuten wie Dieter Hecking oder Jonas Boldt viel lernen, wie es in einem so großen Verein abläuft. Wie geht man mit so einem großen Staff und so unterschiedlichen Spielern um? Wie geht man mit der großen Erwartungshaltung und dem Druck von außen um? Darum war das genau der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung“, erklärt Schweinsteiger.

Ein Jahr lang assistierten Tobias Schweinsteiger (l.) und Dirk Bremser (Mitte) Dieter Hecking beim HSV. WITTERS Foto:

Den nächsten Schritt wird er woanders gehen. Möglicherweise als Cheftrainer beim FC Bayern II? „Dementsprechend gab es keine Gespräche“, stellt er klar. Klar ist, lange wird er nicht auf eine neue Aufgabe warten müssen. Vielleicht sogar als Cheftrainer.