Ticket-Rekorde: Wie schwer es jetzt wird, noch eine HSV-Dauerkarte zu bekommen

Nein, über zu wenig Rückendeckung konnten und können sie sich beim HSV nicht beschweren. Trotz des nunmehr fünften vergeblichen Anlaufs auf die Bundesliga platzte das Volksparkstadion im letzten Halbjahr in aller Regelmäßigkeit aus allen Nähten – ein Umstand, der, so deutet es sich an, sich auch im sechsten Jahr Zweitklassigkeit nicht ändern dürfte. Der am Donnerstag beendete Vorverkauf für alle Dauerkarten-Inhaber:innen belegte den Fan-Wahnsinn vom HSV mit Zahlen: 97 Prozent (!) haben ihr Saisonticket verlängert.

„Das“, sagte HSV-Ticketleiter Kai Voerste, „entspricht dem besten Wert der vergangenen zwölf Jahre. Die Ticket-Nachfrage für HSV-Heimspiele im Volksparkstadion ist größer denn je – das lässt bereits jetzt Vorfreude auf die neue Saison aufkommen!“

22.400 Dauerkarten wurden verlängert und lassen die Hamburger jubeln. Der so oft von Trainer Tim Walter und Vorstand Jonas Boldt beschworene Zusammenhalt mit den Fans, er schlägt sich in Zahlen nieder.

Während aktuell noch Beyoncé, The Weeknd und Bruce Springsteen für volle Ränge im Stadion sorgen, wird der HSV – unter anderem mit Zugang Immanuel Pherai – wieder primär Herr des eigenen Hauses. Und wird sich anschicken, den Zweitliga-Zuschauerrekord von im Schnitt 53.470 Fans pro Spiel, zu halten.

500 HSV-Dauerkarten im freien Verkauf

Klar scheint schon jetzt: Der eine oder die andere wird in die Röhre gucken. Nur 500 Dauerkarten werden kommenden Dienstag in den freien Mitgliederverkauf gehen – es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten um zu erahnen, dass der Server des Hamburger Onlineshops wieder an seine Grenzen kommen dürfte. Der HSV zieht auch im sechsten Jahr im Unterhaus.