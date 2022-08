Teuerster HSV-Einkauf: Wie lange hat Walter noch Geduld mit Bénes?

Wenn man als teuerster Zweitliga-Transfer der Saison nach Hamburg kommt, sind die Erwartungen naturgemäß hoch. Knapp zwei Millionen Euro ließ sich der HSV die Dienste von László Bénes kosten, der schon bei Holstein Kiel 2019 ein halbes Jahr unter Trainer Tim Walter gespielt hatte.

In den ersten drei Spielen blieb der Slowake auf der Acht unter den Erwartungen, wurde jeweils ausgewechselt. Die Bindung zu den Teamkollegen, sie fehlte dem Mittelfeldspieler noch. Kein ganz glücklicher Start, Walter aber mahnt zur Geduld. „László“, sagte der 46-Jährige, „ist ein sehr guter Spieler, der uns helfen wird. Wir haben die Geduld.“

HSV: Trainer Tim Walter hat Geduld mit László Bénes

Dass es beim 24-Jährigen noch nicht so recht flutschen wollte, könnte durchaus Kopfsache sein. Bénes hat keine einfache sportliche Zeit hinter sich. „Er hat lange nicht gespielt“, weiß Walter. Bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach hatte Bénes in der Rückrunde der Vorsaison keine Rolle mehr gespielt, war seit Januar auf ganze neun Minuten Einsatzzeit gekommen – in drei Kurzeinsätzen.

Beim HSV ist er bislang gesetzt. Eine neue Rolle, für die der siebenmalige A-Nationalspieler offenbar Anlaufzeit braucht – und diese vom Trainer bekommt. „Er muss einfach in einen Flow kommen. Vielleicht macht er sich selbst auch zu viel eine Platte“, sagte Walter und unterstrich: „Jetzt hat er vielleicht eine kleine Delle, aber das ist völlig egal, denn wir stehen zu ihm.“

Und so wird Bénes am Samstag gegen Heidenheim (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wohl die nächste Chance bekommen, auch wenn sich mit Maximilian Rohr (27) ein Bewerber mit zuletzt guten Joker-Einsätzen in Stellung gebracht hat. Walter baut auf Bénes. Und hofft, dass dieser das Vertrauen zeitnah zurückzahlt.