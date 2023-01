Am Mittwochmorgen machte es der HSV offiziell: László Bénes ist jetzt Hamburger, unterschrieb bereits am Dienstagnachmittag einen Vertrag bis 2026. Schon am Vormittag trainierte der Slowake, der von Borussia Mönchengladbach an die Elbe gelotst wurde und einer der Antreiber im Hamburger Mittelfeld werden soll, erstmals mit der Mannschaft. Einen prominenten Fürsprecher hat der sich anbahnende Deal bereits.