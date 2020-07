Testspiele und Trainingslager: So läuft die HSV-Vorbereitung

Allmählich nimmt der Sommer-Fahrplan des HSV Formen an. Und mittlerweile steht fest, gegen welchen Verein Hamburgs neuer Trainer Daniel Thioune seine Premiere feiern soll: Sechs Tage nach dem Trainingsstart (3. August) gastiert Drittligist Hansa Rostock im Volkspark.

Die Partie gegen Hansa wird vor allem für Aaron Opoku eine besondere. Der 21-Jährige spielte in der gerade abgelaufenen Saison auf Leihbasis in Rostock, empfahl sich dort für einen neuen, bis 2024 laufenden HSV-Vertrag und will nun in Hamburg durchstarten. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen, der zwischen 2001 und 2005 das HSV-Tor hütete.

Aaron Opoku kehrt nach einem erfolgreichen Leihjahr bei Hansa Rostock zum HSV zurück. imago images/Eibner Foto:

Neben Rostock will der HSV auch gegen Lübeck testen

Am 9. August steigt also Thiounes erste Testpartie. Fünf Tage später, so ist es angedacht, soll dann mit dem VfB Lübeck der nächste Drittligist in Hamburg gastieren. Allerdings: Alle Partien werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, Fans sind aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht zugelassen.

Auch die Planungen für ein HSV-Trainingslager nehmen immer mehr Fahrt auf. Die Spur führt nach Österreich, voraussichtlich in der letzten August-Woche werden die Profis hier ihre Zelte aufschlagen. Insgesamt will der Verein bis zum Start der Saison, die am 11. September mit der ersten Runde des DFB-Pokals beginnt, fünf oder sechs Testspiele absolviert haben.