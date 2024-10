Teils „überragend gespielt“: HSV-Frauen feiern Heimsieg gegen Gladbach

Mit einem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach haben sich die HSV-Kickerinnen in der erweiterten Zweitliga-Spitzengruppe zurückgemeldet. Lisa Baum (40.) und Dana Marquardt (58.) trafen zum Sieg für die Elf von Marwin Bolz.

„Bis zum letzten Drittel haben wir überragend gespielt, auch wenn ganz vorne erst noch der letzte Funke Selbstvertrauen fehlte“, sagte Marquardt über die erste Hälfte, in der es lange an klaren HSV-Chancen mangelte: „Aber wir haben uns über unser Spielverständnis rangetastet und dann den Funken auch entfachen können.“

In der 40. Minute setzte sich die 26-Jährige über rechts durch und bediente Baum, die den Ball an Borussia-Keeperin Luisa Palmen vorbeibrachte. Marquardt behielt ein weiteres Mal die Übersicht, als sie ein Zuspiel von Baum zehn Minuten nach Wiederanpfiff mit einem präzisen Flachschuss zum 2:0 verwertete.

HSV vergibt Chancen auf einen höheren Sieg

Damit war das Spiel vor 493 Zuschauer:innen am Volksparkstadion entschieden. Gladbach war zuvor nur sporadisch, dann aber durchaus gefährlich vors Hamburger Tor gekommen. HSV-Verteidigerin Annaleen Böhler rettete vor der einschussbereiten Suus van der Drift (14.), Torfhüterin Inga Schuldt parierte zweimal stark gegen Laura Radke (36.) und Kiki Scholten (49.). Nach dem 2:0 vergaben wiederum Marquardt (66., 72.) und die eingewechselte Christin Meyer (88.) die Chancen auf einen höheren HSV-Sieg.

Das könnte Sie auch interessieren: Für die Rückkehr in die Bundesliga: Auf welche Talente die HSV-Frauen jetzt setzen

„Anfangs fand viel zwischen den Boxen statt, aber wir sind immer besser in die Duelle gekommen“, war Coach Bolz zufrieden: „Diesmal haben wir Energie und Überzeugung 90 Minuten auf den Platz gebracht.“ Und Torschützin Marquardt befand: „Wir sind nicht überragend in die Saison gestartet. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir besinnen uns auf unsere Stärken.“