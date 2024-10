Die Rauten-Talente gehen in die Derby-Schule: Die Kickerinnen der HSV-U20 liegen in der Regionalliga Nord vorne und gastieren am Sonntag bei den Verfolgerinnen des FC St. Pauli. HSV-Nachwuchskoordinatorin Kim Falter erklärt der MOPO vor dem Treffen an der Feldstraße, warum Hamburg wieder ein Talentschuppen ist und auf welche Talente die Hamburgerinnen jetzt setzen.