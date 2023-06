Statt Bundesliga: Entscheidet sich Glatzels Herz erneut für den HSV?

Als einer der Letzten machte sich Robert Glatzel am Dienstag im Volkspark vom Acker. Um 12.14 Uhr düste der Angreifer mit seinem weißen Mercedes vom Hof und direkt in den Urlaub. Ob der 29-Jährige noch mal zum HSV zurückkehren wird, ist eine der ganz großen Fragen dieses Sommers.

Der letzte HSV-Arbeitstag dieser Saison war ein kurzer. Nach dem verlorenen Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart (1:3) hatte Tim Walter seine Profis für 11 Uhr zum Frühstück gebeten. Der Trainer war der Erste, der anrauschte, bereits um 9.30 Uhr schlug Walter im Trainingstrakt auf. Seinen Spielern war die Enttäuschung am Tage nach der Pleite anzusehen. Zumal einige von ihnen überhaupt noch nicht wissen, ob es ein Wiedersehen geben wird.

Glatzel, Reis, Kittel: Zukunft vieler HSV-Profis offen

Glatzel, Ludovit Reis und Sonny Kittel. Diese drei Namen stehen derzeit im Vordergrund. Mit Kittel will der HSV zeitnah über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages sprechen. Eine gewisse Skepsis war dem 30-Jährigen anzumerken, als er nach dem Stuttgart-Spiel im Sky-Interview sagte: „Gesprochen haben wir noch nicht wirklich. Wir wollten nach der Saison sprechen. Mal schauen, was draus wird.“

Bei Glatzel und Reis ist der Fall anders gelagert. Beide besitzen Ausstiegsklauseln. Glatzels liegt bei 1,5 Millionen Euro, die von Reis im Bereich von 7,5 Millionen. An dem Niederländer, der freundlich lächelte, als er vom Hof fuhr, sind zahlreiche Bundesligisten interessiert. Bevor aber eine Entscheidung fällt, wird Reis zunächst mit Holland bei der U21-EM (ab 21.6.) in Rumänien und Georgien antreten.

Glatzel entschied sich schon einmal für den HSV

Auch an Glatzel zeigen Erstligisten Interesse. Aber: Wie schon im Vorjahr soll die Tor-Maschine (46 Pflichtspieltreffer in zwei HSV-Jahren) hin- und hergerissen sein. Vor einem Jahr entschied er sich in letzter Minute gegen das Angebot von Schalke 04 und die Bundesliga – weil er unbedingt mit dem HSV aufsteigen wollte. Dieser Sprung misslang auch diesmal. Dennoch könnte sich Glatzels Herz erneut für den HSV entscheiden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das ganze Spiel Scheiße erzählt“: Darum knallte es zwischen HSV und VfB

In Kürze will sich der Angreifer mit seinem Berater austauschen und sich anhören, welche Offerten für ihn auf dem Tisch liegen. Dann könnte es bereits zügig zu einer Entscheidung kommen.