Bleibt er doch? Sonny Kittel hat beim HSV noch nicht genug

Zumindest der Abgang aus dem Volkspark wurde Sonny Kittel versüßt. Mit seinem drei Jahre alten Töchterchen auf dem Arm marschierte der Torschütze durch die Katakomben. Ob ihn die Fans noch mal im HSV-Dress wiedersehen, soll bald geklärt werden.

Nachdem lange alles für einen Abschied sprach, ist ein Verbleib möglich. Sechs Treffer in den letzten neun Saison-Partien dienen als Empfehlungsschreiben. „Ob ich beim HSV bleibe, weiß ich nicht“, so der 30-Jährige bei Sky. „Mein Vertrag läuft aus, wir wollten nach der Saison sprechen. Mal schauen, was draus wird.“

HSV-Trainer Tim Walter will den Kader verstärken

Trainer Tim Walter dazu: „Uns ist daran gelegen, genau so weiterzumachen und den Kader noch zu verstärken.“ Kittel soll bleiben. Offen, wie es mit Robert Glatzel und Ludovit Reis (Ausstiegsklauseln) weitergeht.