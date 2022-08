Traumstart beim Gegner KSC: Das sagt HSV-Coach Walter über Ambrosius

In Karlsruhe erlebte Stephan Ambrosius an den letzten zwei Wochenenden das, was er unter Tim Walter in Hamburg kein einziges Mal tun durfte: in der Startelf zu stehen. Nach zwei gegentorlosen Spielen, einem 6:0 in Regensburg und einem 2:0 gegen Rostock, gab es vom KSC-Coach lobende Worte für die HSV-Leihgabe.

„Stephan hat noch mal einen großen Schritt gemacht“, sagte Christian Eichner. Und forderte von Ambrosius, dass er sich auf das Wiedersehen mit dem HSV am Samstag „freuen soll“.

HSV-Leihgabe Ambrosius legt beim KSC stark los

Apropos freuen: Das tut sich auch Walter – für Ambrosius. Ihn „überrascht es nicht“, dass der für eine Saison verliehene Abwehrmann beim KSC so gut gestartet ist, an der Meinung von Hamburgs Trainer über Ambrosius hat sich nichts geändert: „Er ist ein guter Junge.“

Er habe aber schlicht drei andere starke HSV-Innenverteidiger, erklärte Walter mit Verweis auf Sebastian Schonlau, Mario Vuskovic und Jonas David. Mindestens zweien davon wird Ambrosius am Samstag gegenüberstehen – als Startelf-Spieler.