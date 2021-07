Daniel Heuer Fernandes, da waren sich alle einig, war der HSV-Matchwinner beim Auswärtssieg auf Schalke (3:1). Mit mehreren spektakulären Paraden sicherte der 28-Jährige seinen Teamkollegen den Dreier und sammelte dabei auch einige Argumente in eigener Person. Dennoch wollen die Hamburger noch einen Keeper verpflichten. Ob das tatsächlich Oliver Christensen ist, scheint aktuell aber offener denn je.

Der dänische U21-Nationaltorwart von Odense BK, der zwischen zwei und drei Millionen Euro kosten soll, ist den Hamburgern schlichtweg zu teuer. Gut möglich, dass sich die HSV-Bosse in den kommenden Wochen anderweitig umschauen.

HSV: Daniel Heuer Fernandes überragte gegen Schalke

Gefallen hat ihnen vor allem, was Heuer Fernandes gegen Schalke zeigte. „Wir wissen, was wir an Ferro haben, er tut uns gut“, sagte Trainer Tim Walter. „Die Mannschaft steht komplett hinter ihm.“ In Gelsenkirchen rettete der Deutsch-Portugiese reihenweise, klärte unter anderem gegen Ouwejan, Terodde und Kaminski – in höchst brenzligen Lagen. Seinen Stammplatz dürfte der 28-Jährigen erst einmal sicher haben. Alles andere wäre schwer zu vermitteln.

Weil Tom Mickel wegen einer Schulterverletzung aber noch über einen Monat ausfällt und mit Leo Oppermann nur noch ein Youngster bereitsteht, muss noch ein neuer Schlussmann her. „Wir wissen auch, dass wir aufgrund der Quantität noch einen Keeper brauchen, aber wir sind sehr zufrieden mit den Jungs“, erklärte Walter.