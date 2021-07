Da geht einer mit einer ganz großen Brust raus aus diesem ersten Spieltag der neuen Saison. Daniel Heuer Fernandes avancierte beim 3:1-Auswärtssieg des HSV auf Schalke in der Schlussphase zum Matchwinner der Hamburger und sammelte so mächtig Argumente in eigener Person.

Gerade hatte Robert Glatzel das umjubelte 1:1 geschossen, da stand der 28-Jährige erstmals richtig im Fokus. Thomas Ouwejan tauchte völlig blank vor Heuer Fernandes auf – der machte sich größer und größer und bewahrte seine Mitspieler vor dem schnellen Rückschlag. Vor allem aber in den Schlussminuten drehte der Deutsch-Portugiese mächtig auf und ließ das Schalker Publikum verzweifeln.

HSV auf Schalke: Daniel Heuer Fernandes wird zum Matchwinner

Geistesgegenwärtig lenkte er Kaminskis Kopfball in der Schlussminute über den Pfosten, kurz danach nach einem Eckstoß war er wieder zur Stelle und begrub den Ball unter sich. Umso größer die Erlösung, als Bakery Jatta den Deckel mit dem 3:1 zumachte. Auch bei Heuer Fernandes, der zum Sprint über das gesamte Feld ansetzte um mit den Kollegen zu jubeln.

Ein echtes Ausrufezeichen von „Ferro“, wie der Keeper nur genannt wird. Auch in Richtung des Keepers (Oliver Christensen von Odense BK), den die Bosse noch verpflichten wollen. Mit solchen Leistungen ist Heuer Fernandes nicht aus dem Tor zu verdrängen.