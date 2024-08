Stadion-Umbau in Hamburg: HSV-Talente haben jetzt eine neue Heimat

Wenn die HSV-Profis am Sonntagabend (18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) den Rasen der Hänsch-Arena zu Meppen betreten werden, dürften die ältesten Talente des Vereins bereits frischt geduscht sein. Während die Zweitliga-Truppe im DFB-Pokal antritt, steht für die U21 das erste Regionalliga-Heimspiel an. Nach einem Fehlstart in die Saison steht das Team bereits unter Druck – und muss in seinem neuen Zuhause liefern. Ein Stadion-Umbau in Hamburg sorgt für besondere Umstände bei den Nachwuchskickern.

Alles neu bei der zweiten Mannschaft des HSV. Dass es im Kader der U21 wie in jedem Jahr auch in diesem Sommer zu einigen Veränderungen kam, ist angesichts der Altersgrenze logisch. Nach dem Abschied von Ex-Coach Pit Reimers, der die Truppe vier Jahre lang betreut hatte, ist nun Loïc Favé, der zudem als Sportlicher Leiter im HSV-Nachwuchs fungiert, der neue Chef an der Seitenlinie. Und auch die Heimspiel-Heimat ist jetzt eine ganz andere.

HSV-U21 spielt in der neuen Saison im Stadion Hoheluft

In der Vergangenheit bestritt Hamburgs U21 ihre Heimpartien für gewöhnlich an der Hagenbeckstraße im Sportpark Eimsbüttel – der aber ist seit dem Ende der Vorsaison gesperrt, weil die Anlage, auf der bis dato Platz für knapp 2000 Zuschauer war, umfassend modernisiert wird. Die Umbauarbeiten dauern die komplette Spielzeit über an, weshalb neben Oberligist Eimsbütteler TV, der seine Heimspiele bis zuletzt ebenfalls im Sportpark bestritten hatte, eben auch die HSV-U21 ausweichen muss. Und dass die Stadt Hamburg ein Stadion-Problem hat, ist bekannt.

Für die Viertliga-Truppe des HSV wurde eine Lösung gefunden: Das Favé-Team trägt seine Heimspiele ab sofort im Stadion Hoheluft aus, das auch die Heimspiel-Stätte von Regionalliga-Konkurrent Teutonia 05 Ottensen ist. Die HSV-U21 und die Teutonen haben in der neuen Saison daher nie am selben Wochenende ein Heimspiel – wenn die eine Mannschaft das 4999 fassende Stadion Hoheluft besetzt, spielt das andere am selben Spieltag auswärts.

Duell zwischen HSV-U21 und Teutonia 05 nächste Woche

Ausnahme: Schon kommende Woche Sonntag (25. August, 13 Uhr) treffen die beiden Teams auf der Anlage am Lokstedter Steindamm direkt aufeinander, die HSV-U21 hat offiziell dann zunächst Heimrecht – und Teutonia in der Rückrunde. Die 05er sind mit einem Punkt aus drei Partien dürftig in die neue Spielzeit gestartet und haben an diesem Wochenende spielfrei. Die Rothosen dagegen haben erst zwei Spiele hinter sich – und noch null Zähler.

Diesen Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) ist der TSV Havelse der erste Heimspiel-Gegner der HSV-Talente Hannes Hermann, Omar Megeed, David Rath, Omar Sillah, Daouda Beleme und Co. Schon am Mittwoch fanden erste Technik-Checks an, damit im Stadion Hoheluft auch die Übertragung funktioniert. Und womit sich die U21-Kicker des HSV, die in dieser Woche im Rahmen einer neuen Maßnahme mal wieder mit den Profis trainieren durften, fortan arrangieren müssen: In der neuen Heimspielstätte mit 999 überdachten Sitzplätzen wird auf einem Hybrid-Kunstrasen gespielt.