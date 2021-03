St. Pauli – HSV 1:0: Video-Diskussion und Leibold-Rot: Kyereh wird zum Derby-Helden

Daniel-Kofi Kyereh schießt den FC St. Pauli zum Sieg im Derby gegen den HSV! Mit seinem Tor in der 88. Minute wurde der Angreifer zum Derby-Helden beim 1:0 (0:0)-Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune. Mit dem Erfolg behalten die Kiezkicker nicht nur die Stadtmeisterschaft – der HSV hingegen rutscht in der Tabelle von den Aufstiegsplätzen auf Platz vier ab. In der Nachspielzeit sah Tim Leibold für eine Tätlichkeit zudem die Rote Karte (90.+5.)

Dabei erwischte der HSV den besseren Start in das 105. Hamburger Derby, das wegen der Corona-Pandemie erstmals in seiner Geschichte ohne Zuschauer stattfinden musste. Sonny Kittel traf nach gerade mal 60 Sekunden die Latte und sorgte für den ersten Höhepunkt der Partie (1.).

Es war nicht das einzige Mal, dass das Aluminium für St. Pauli rettete: Nach einem Kittel-Freistoß scheiterte Gideon Jung ebenfalls am Querbalken (21.). Zu diesem Zeitpunkt wäre eine Führung für die Gäste nicht unverdient gewesen.

Dann aber kam der FC St. Pauli immer besser in die Partie. Guido Burgstaller hatte die beste Gelegenheit für die Hausherren, fand bei seinem Versuch aus kurzer Distanz seinen Meister aber in HSV-Torhüter Sven Ulreich (23.). Auch der sehr aktive Omar Marmoush hatte die Führung auf dem Fuß, doch verfehlte das Ziel gleich zweimal knapp (28./29.).

Nach dem Seitenwechsel war es wieder der HSV, der etwas besser startete. Der Aufreger der Partie folgte jedoch auf der Gegenseite: Nach einer Flanke von der rechten Seite konnte Ulreich den Ball nicht festhalten und ließ ihn nach vorne abprallen. Den Abstauber versuchte Rodrigo Zalazar zu verwandeln – wurde dabei aber von Gideon Jung zu Fall gebracht.

Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied zunächst auf Elfmeter, sah sich die Szene dann aber noch einmal am Spielfeldrand in der Review Area an. Nach Videobeweis nahm er die Entscheidung schließlich zurück – eine Entscheidung, die polarisierte.

Noch lange danach wurde die Situation diskutiert, was die Vermutung nahelegt, dass die Entscheidung mutmaßlich zumindest keine klare Fehlentscheidung war – und damit durch den Videoassistenten nicht hätte korrigiert werden dürfen. Aber sie sollte nicht spielentscheidend sein.

Es blieb lange der einzige echte Höhepunkt in einem unterhaltsamen Derby, das seine Schlusspointe aber noch finden sollte. Nach einer Flanke von Zalazar legte Luca Zander den Ball für Daniel-Kofi Kyereh ab, der mit einem wuchtigen Schuss den Goldenen Treffer des Abends erzielte (88.).



Der HSV warf noch einmal alles nach vorne – kassierte in der Nachspielzeit jedoch den nächsten Rückschlag. Wegen einer Tätlichkeit gegen Guido Burgstaller sah Kapitän Tim Leibold nach Videobeweis zu allem Überfluss noch die Rote Karte (90.+5.).

Durch die Niederlage verliert der HSV die Tabellenführung und rutscht von den Abstiegsplätzen auf Rang vier. St. Pauli hingegen behauptet sich auf Platz elf und hat nun zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Das Spiel zum Nachlesen

Abpfiff!

90.+6 Min Die Nachspielzeit ist abgelaufen, aber es gibt natürlich nochmal Nachschlag. Rudelbildung und Videobeweis haben seine Zeit gedauert.

90.+5 Min Jetzt kommt alles zusammen für den HSV. In Unterzahl müssen die Gäste nun noch einmal alles nach vorne werfen. Es überschlagen sich die Ereignisse.

90.+5 Min So ist es: Leibold sieht glatt Rot für die Tätlichkeit!

90.+4 Min Jetzt geht Aytekin noch einmal raus und schaut sich die Szene noch einmal an. Leibold hat Burgstaller abseits des Geschehens getreten. Das könnte einen Platzverweis nach sich ziehen.

90.+4 Min Für das Wortgefecht an der Seitenlinie gibt es nun jeweils Gelb für Leibold und Burgstaller.

90.+3 Min An der Seitenlinie wird es noch einmal hektisch, es bildet sich ein heftiges Rudel. Aytekin steht mit Abstand dabei und beobachtet die Szene.

90.+2 Min St. Pauli macht den Ball jetzt an der gegnerischen Eckfahne fest. Sie wollen jetzt natürlich die verbleibenden Sekunden herunterspielen.

90.+1 Min Der HSV geht nochmal voll ins Risiko. Meißner und Narey kommen ins Spiel, Heyer und Kinsombi verlassen das Feld.

90. Min Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Vier Minuten werden nachgespielt – vier Minuten für den HSV.

89. Min War das die Entscheidung in diesem Derby? Noch sind wenige Augenblicke zu spielen – und der HSV wirft jetzt noch einmal alles nach vorne.

88. Min Kyereh könnte zum Derbyhelden werden! Zalazar lupft den Ball in den Strafraum, wo Zander die Kugel von der Grundlinie zurücklegt. Dort kommt Kyereh angerauscht und schießt den Ball aus zehn Metern wuchtig ins Tor.

88. Min Tor für St. Pauli! Kyereh macht das 1:0!

87. Min Marmoush und Becker machen auf der Gegenseite Platz, bei St. Pauli sollen Matanovic und Zander für die Schlussphase für Frische sorgen.

86. Min Der HSV wechselt doppelt: Dudziak und Jatta gehen runter, Wintzheimer und Wood kommen für die Schlussminuten.

85. Min St. Pauli ist jetzt häufiger am Ball in den letzten Minuten und will sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden geben. Fällt hier noch ein Tor an diesem Abend?

84. Min Beide Teams könnten noch wechseln. Wood und Wintzheimer machen sich beim HSV bereit, Matanovic bei St. Pauli. Alle drei könnten noch einmal für neue Offensiv-Akzente sorgen.

83. Min Die Schlussphase läuft! Sieben Minuten sind noch zu spielen. Wer hat noch eine Idee? Wer hat noch einen Lucky Punch in der Hinterhand?

81. Min Kyereh! Zalazar spielt einen Freistoß hoch und weit in den Strafraum, wo Kyereh startet. Ihm verspringt der Ball aber etwas, Ulreich ist zur Stelle.

80. Min Die Torschuss-Statistik verdeutlicht, dass beide Mannschaften jetzt immer vorsichtiger werden: Während die Teams im ersten Durchgang noch 16 Mal auf das Tor geschossen haben (10:6 für St. Pauli), waren es nach dem Seitenwechsel nur noch vier (2:2).

79. Min Jatta versucht es mal aus der Distanz, doch seine Direktabnahme landet einige Meter über dem Tor. Dennoch versuchen es beide Teams weiter nach vorne.

78. Min Und nun wechseln die Kiezkicker: Buballa kommt ins Spiel, Paqarada geht dafür runter.

77. Min Bei St. Pauli wird es gleich den nächsten Wechsel geben, Buballa macht sich für einen Einsatz bereit.

76. Min Die Schiedsrichter-Experten von „Collinas Erben“ haben sich inzwischen ebenfalls zur Elfmeter-Entscheidung geäußert. Ihrer Auffassung nach war es richtig, keinen Elfmeter zu geben – Jung habe den Ball gespielt, teilten sie via Sky mit.

74. Min Das Spiel ist jetzt auch unterbrochen, damit Paqarada von den Betreuern der Kiezkicker behandelt werden kann. Er trabt vorsichtig vom Feld, kann aber möglicherweise trotzdem weitermachen.

73. Min Einmal mehr versucht es Jatta über den rechten Flügel, kommt aber erneut nicht durch. Paqarada sitzt in der Zwischenzeit auf dem Rasen und muss behandelt werden.

72. Min Achtzehn Minuten sind noch zu spielen an diesem Montagabend. Es ist alles offen – beide Teams haben die Möglichkeiten, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Wer hat das letzte Wort in diesem Derby?

70. Min Das Offensivfeuerwerk der ersten Hälfte hat sich etwas gelegt, aber die Partie ist noch immer sehr unterhaltsam. Beide Teams wollen jedoch nicht den entscheidenden Fehler riskieren.

69. Min Burgstaller! Der St. Pauli-Torjäger hat seine erste sehr gute Szene der zweiten Hälfte. Sein Versuch aus halbrechter Position kann von Ulreich jedoch pariert werden. Im Nachfassen hat der HSV-Keeper den Ball dann sicher.

67. Min In den sozialen Netzwerken wird die Elfmeter-Szene noch immer heiß diskutiert. Die Fans sind sehr gespaltener Meinung – doch im Allgemeinen legt das die Vermutung nahe: Die Entscheidung war mutmaßlich keine klare Fehlentscheidung, wodurch der Videobeweis sie ergo nicht hätte korrigieren dürfen.

66. Min Jetzt erhöht der HSV wieder den Druck. Nach einer Ecke ist es Dudziak aus der zweiten Reihe, doch sein Versuch ist zu harmlos und zu wenig druckvoll. Stojanovic fängt den Ball.

64. Min Tor für den HSV! Terodde macht das 1:0 – wird aber sofort zurückgepfiffen. Bei der Freistoßflanke von Kittel kommt Terodde im Strafraum alleine an den Ball und platziert die Kugel aus der Drehung links oben im Tor. Bei der Drehung hat er allerdings die Hand zur Hilfe bekommen – die Entscheidung ist richtig.

63. Min Lawrence tritt Heyer auf dem rechten Flügel und bringt ihn damit aus dem Gleichgewicht. Die Freistoßgelegenheit auf Höhe der Strafraumgrenze ist erneut nicht schlecht für den HSV, wird aber nicht gefährlich.

62. Min Die Kiezkicker haben hier wieder ein wenig das Geschehen übernommen und sind der Führung – nicht nur wegen des vermeintlichen Elfmeters – näher als der HSV. Es bleibt aber das Gefühl, dass auf beiden Seiten jederzeit etwas passieren kann.

60. Min Seit der Elfmeter-Szene will St. Pauli nun mehr. Paqarada setzt sich sehr gut auf der linken Seite durch und flankt in die Mitte, wo Leibold in höchster Not im Fünfmeterraum klärt.

59. Min Und nun ist es soweit: Jung geht runter und wird von van Drongelen ersetzt.

58. Min Beim HSV macht sich van Drongelen bereit und wird gleich sein Comeback nach langer Verletzung feiern. Beim denkwürdigen 1:5 gegen Sandhausen am letzten Spieltag der Vorsaison hatte er sich das Kreuzband gerissen.

57. Min Nun aber zurück zum Geschehen, denn das Spiel läuft wieder. Und es läuft wieder mit intensiven Zweikämpfen wie den von Benatelli im Mittelfeld, für die es die nächste Gelbe Karte gibt.

56. Min St. Pauli-Präsident Göttlich ist das Unverständnis auf der Tribüne anzusehen. Auf dem Platz wird noch weiter über die Entscheidung diskutiert, sie steht aber fest. Darüber dürfte im Nachgang der Partie sicher noch viel diskutiert werden.

55. Min Das war eine sehr strittige Szene. Jung und Zalazar sind beinahe zeitgleich am Ball, dann geht Jung etwas ungeschickt in den Zweikampf. Er spielt zuerst den Ball, trifft dann aber auch den Gegner. Aytekin interpretiert das nach Videobeweis als Pressschlag.

54. Min Aytekin nimmt den Elfmeter zurück! Nachdem er sich die Szene nochmal angesehen hat, entscheidet er, dass Jung zuerst den Ball gespielt hat.

54. Min Schiedsrichter Aytekin schaut sich die Szene nochmal an. Gibt er den Strafstoß, wird Jung wohl auch mit Gelb-Rot vom Feld verwiesen.

53. Min Elfmeter für St. Pauli! Ulreich wehrt eine Flanke nach vorne ab, Zalazar steht zum Nachschuss bereit. Dabei wird er von Jung von den Beinen geholt.

52. Min Es ist wie in der ersten Hälfte: Der HSV erwischt den etwas besseren Start, die Führung liegt in der Luft.

51. Min Becker rettet vor dem 0:1! Der Eckstoß fliegt scharf in den Fünfmeterraum, wo die Gäste zum Abschluss kommen. Becker steht auf der Linie und schlägt die Kugel aus der Gefahrenzone.

50. Min Der fällige Freistoß ist sehr gefährlich, Kittel schlägt die Flanke mit einem Aufsetzer in den Strafraum. Dort muss St. Pauli in höchster Not zur Ecke klären.

49. Min Und auch der eingewechselte Reginiussen sieht für dieses Einsteigen nun Gelb.

48. Min Bei einem Konterversuch des HSV prallen Reginiussen und Dudziak zusammen. Beide bleiben zunächst am Boden liegen.

47. Min In der Pause haben beide Mannschaften nicht gewechselt und sind mit der jeweils gleichen Elf auf den Platz zurückgekehrt.

46. Min Weiter geht's am Millerntor!

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause am Millerntor! Mit einem 0:0 zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV geht es in die Kabinen – aber mit einem 0:0 der ausgesprochen unterhaltsamen Art. Beide Mannschaften setzen auf Offensive und hatten jeweils sehr gute Chancen, in diesem Derby in Führung zu gehen. Der HSV erwischte den besseren Start, Sonny Kittel (1.) und Gideon Jung (21.) trafen beide die Latte. Dann jedoch kam St. Pauli immer besser ins Spiel, auf der Gegenseite hätten Guido Burgstaller (23.) und Omar Marmoush (28./29.) ebenfalls für das 1:0 sorgen können. Es ist alles komplett offen in diesem Spiel – einer Viertelstunde geht's weiter.

Halbzeit!

45.+1 Min Es gibt nochmal Ecke für St. Pauli, Paqarada legt sich den Ball zurecht. Er versucht es flach, findet aber keinen Abnehmer.

45. Min In wenigen Augenblicken ist Halbzeit. Beide Teams sorgten bislang für ein sehr unterhaltsames Derby – zumindest in den ersten 45 Minuten.

43. Min Die Ecke ist zu harmlos, St. Pauli kann klären. Doch auch der darauffolgende Konter der Kiezkicker findet keinen erfolgreichen Abschluss.

42. Min Dudziak wird auf der linken Seite in Szene gesetzt und geht ins Eins-gegen-Eins gegen Ohlsson. Bevor er in den Strafraum einmarschieren kann, wird er gestoppt. Es gibt Eckball für den HSV.

41. Min Wieder hat Jatta etwas Raum auf der rechten Seite und nutzt ihn für eine Flanke, aber Stojanovic ist aufmerksam und fängt die Hereingabe sicher ab.

40. Min Fünf Minuten sind noch zu spielen bis zur Halbzeit – und es ist weiter alles offen. Auf beiden Seiten wäre die Führung vor der Pause drin. Nach dem besseren Start des HSV ist es nun der FC St. Pauli, der intensiv am 1:0 arbeitet.

39. Min Paqarada bringt den nächsten ruhenden Ball aus dem Mittelkreis hoch und weit in den Strafraum des HSV. Dort sucht er Burgstaller, doch Jung passt auf und köpft die Kugel zur Ecke.

37. Min Es ist ein komplett offenes Spiel an diesem Montagabend. Beide Mannschaften finden ständig offensiv statt, hatten jeweils ausgezeichnete Gelegenheiten zur Führung. Auf der Anzeigetafel steht es aber trotz allem immer noch 0:0.

36. Min Die Zweikämpfe bleiben umkämpft. Benatelli hat das Bein im Zweikampf gegen Dudziak zu hoch, es gibt den nächsten Freistoß für den HSV. Der bringt jedoch nichts ein.

35. Min Weil er sich zum wiederholten Mal zu lautstark beschwert, sieht Jung nun ebenfalls Gelb.

34. Min Seit Ziereis das Feld verlassen hat, ist Burgstaller nun Kapitän bei St. Pauli. Er hatte auch die beste Gelegenheit bislang in diesem Spiel.

32. Min Terodde leitet den Ball aus dem Mittelfeld blitzschnell weiter und schickt Jatta mit einem Steilpass. Der Flügelspieler will von Rechts in die Mitte ziehen, wird dort aber erfolgreich gestört – und es gibt nur Abstoß.

31. Min Kittel will einen Freistoß schnell ausführen, doch Marmoush stellt sich in den Weg. Dafür gibt es von Schiedsrichter Aytekin die nächste Gelbe Karte.

30. Min St. Pauli ist inzwischen die etwas bessere Mannschaft in diesem Derby. In den vergangenen Minuten sind die Hausherren dem Führungstor näher als der HSV.

29. Min Wieder Marmoush! Im Strafraum behauptet er den Ball und tanzt Jung aus, sein Schuss aus ähnlich spitzem Winkel wie kurz zuvor streicht noch viel knapper am Tor vorbei. Da fehlten nur Zentimeter!

28. Min Marmoush hat die nächste sehr gute Chance! Eine Flanke von der linken Seite gerät etwas zu lang, doch Marmoush rettet die Hereingabe artistisch und versucht, den Ball aus spitzem Winkel in Richtung Tor zu bringen. Die Kugel fliegt jedoch knapp am Pfosten vorbei.

27. Min Und so ist es: Reginiussen kommt ins Spiel, Ziereis verlässt das Feld.

26. Min St. Pauli wird gleich das erste Mal wechseln. Reginiussen macht sich bereit und dürfte wohl den Rot-gefährdeten Ziereis ersetzen.

25. Min Auf einmal ist hier richtig Offensiv-Power auf beiden Seiten. Nur wenige Augenblicke nach dem erneuten Lattentreffer für den HSV hat Burgstaller die große Chance für die Kiezkicker. Es dürfte wohl nicht mehr allzu lange dauern bis zum ersten Treffer des Derbys.

23. Min Riesenchance für St. Pauli zur Führung! Zalazar tritt den ruhenden Ball fast analog wie eine Minute zuvor als Flanke ins Zentrum, wo Burgstaller in einer unübersichtlichen Situation irgendwie den Fuß an den Ball bekommt. Aus kürzester Distanz bringt er die Kugel in Richtung Tor, doch Ulreich reagiert mit einem ganz starken Reflex.

22. Min Auch auf der Gegenseite gibt es nun einen Freistoß aus gefährlicher Position. Ambrosius hatte Burgstaller unmittelbar vor dem Sechzehner gestoppt.

21. Min Wieder Latte für den HSV! Kittel bringt den Freistoß von der rechten Seite gefühlvoll als Flanke in die Mitte, wo Jung fünf Meter vor dem Tor völlig alleine gelassen wird. Er erwischt den Ball mit dem Kopf nicht richtig – und der Aufsetzer landet erneut an der Latte! Erneut Aluminium-Glück für St. Pauli.

21. Min Ziereis stoppt Dudziak mit dem nächsten harten Foul. Er hat vorhin schon Gelb gesehen – und bekam nun seine mutmaßlich letzte Ermahnung von Schiedsrichter Aytekin.

20. Min In den letzten Minuten wird St. Pauli offensiver. Paqarada sucht Burgstaller mit einer Flanke, die Hereingabe landet jedoch im Rücken des Stürmers und kommt nicht so an, wie sich Paqarada das gedacht hatte.

18. Min Vieles geht beim HSV über die Außenbahnen. Wieder versucht es Jatta auf Rechts, Paqarada gewinnt das Duell allerdings. Insgesamt kommen die Kiezkicker so langsam immer besser ins Spiel.

17. Min Und genau in diesem Moment haben die Gastgeber die erste gute Gelegenheit! Zalazar kommt in halblinker Position zum Abschluss und versucht es aus der Distanz. Er will den Schuss im langen Eck platzieren, Ulreich streckt sich – doch die Kugel streicht knapp am rechten Pfosten vorbei.

16. Min Der HSV hat nicht nur ein leichtes Übergewicht an Ballbesitz, sondern gewinnen auch etwas mehr Zweikämpfe. In der Offensive war St. Pauli bislang noch nicht gefährlich.

15. Min Der HSV macht es schnell über den linken Flügel und über Kittel, der Terodde in der Mitte sucht. Er findet ihn auch – doch Terodde kann die Kugel in Bedrängnis nicht richtig kontrollieren, die Kiezkicker können klären.

14. Min Der Eckball verpufft, es gibt nur Einwurf für den HSV. Den führt Leibold dann jedoch falsch aus – und der Unparteiische Aytekin ahndet das, entscheidet auf falscher Einwurf. St. Pauli ist in Ballbesitz.

13. Min Stojanovic! Wieder wird es richtig gefährlich, Kittel platziert den Freistoß gut rechts oben aus Sicht des Schützen. Stojanovic ist mit einer sehenswerten Parade allerdings zur Stelle und lenkt die Kugel zur Ecke ab.

12. Min Wieder steht Kittel bereit, diesmal ist die Entfernung aber kürzer als bei seinem Lattenkracher nach 60 Sekunden. Etwas mehr als 20 Meter sind es bis zum Tor.

11. Min Nächste gute Freistoßgelegenheit für den HSV. Ziereis stoppt Dudziak vor dem Strafraum mit einer Grätsche im Zentrum und sieht dafür die erste Gelbe Karte des Spiels.

9. Min Erster Aufreger im Strafraum des HSV: Marmoush wird von Leibold und Vagnoman gedoppelt und abgedrängt. Der St. Pauli-Angreifer kommt zu Fall, Schiedsrichter Aytekin zeigt aber sofort an, dass da alles in Ordnung war.

8. Min St. Pauli überlässt dem HSV in den ersten Minuten das Spiel und steht deutlich tiefer als die Gäste. Die Rothosen attackieren früh und haben mehr Ballbesitz.

6. Min Jatta zieht per Dribbling von der rechten Seite in die Mitte und bedient Kittel auf Links. Nach einem Übersteiger kommt er schließlich zum Flanken, doch Ziereis steht richtig und kann die Hereingabe aus der Gefahrenzone klären.

5. Min Das Spiel beginnt in den ersten Minuten mit viel Tempo und intensiven Zweikämpfen. Der HSV ist aber die Mannschaft, die den Ball zunächst in den eigenen Reihen hält und das Spiel aufbaut.

3. Min Was für ein Auftakt am Millerntor – gerade 60 Sekunden waren gespielt, als das Aluminium am St. Pauli-Tor zum ersten Mal wackelt. Das verspricht viel für das heutige Derby.

2. Min Latte! Was für eine Riesenchance zur frühen Führung. Kittel setzt das erste Ausrufezeichen mit einem Freistoß aus fast 30 Metern, der mit viel Wucht an das rechte Lattenkreuz prallt. Stojanovic wäre ohne Chance gewesen.

1. Min Das 105. Hamburger Derby läuft!

Anpfiff!

- In wenigen Augenblicken geht's los, beide Mannschaften stehen bereit.

- Vor dem Stadion gibt es ein kräftiges Feuerwerk, das auch im Stadion gut sichtbar ist. Auch das erste Hamburger Geister-Derby der Geschichte hat also etwas Derby-Atmosphäre.

- Die beiden Mannschaften befinden sich auf dem Weg aufs Feld, der HSV ist zuerst auf dem Rasen. Wenig später folgt St. Pauli, begleitet von den berühmten Glockenschlägen von „Hells Bells“.

- Beim Empfang am Millerntor wurde der HSV-Bus von rund 100 St. Pauli-Fans begrüßt – mit Pfiffen, Derby-Schlachtrufen und einem Feuerwerk.

- Anders als sein Gegenüber tauscht St. Pauli-Coach Timo Schultz nur einmal aus. Für den angeschlagenen Smith kehrt Benatelli in die Startelf der Kiezkicker zurück.

- Der FC St. Pauli beginnt mit dieser Elf im Derby: Stojanovic – Ohlsson, Ziereis, Lawrence, Paqarada – Benatelli – Becker, Zalazar – Kyereh – Burgstaller, Marmoush

- Rick van Drongelen feiert zumindest sein Kader-Comeback und sitzt erstmals nach seiner Verletzung wieder auf der Bank. Möglicherweise kommt er heute zu seinem Saisondebüt.

- Trainer Daniel Thioune tauscht damit insgesamt auf vier Positionen: Ambrosius, Vagnoman, Jatta und Dudziak rücken ins Team, Hunt, Narey, Onana und Gyamerah machen dafür Platz.

- Und mit dieser Startelf geht der HSV in die Partie: Ulreich – Vagnoman, Jung, Ambrosius, Leibold – Heyer – Dudziak, Kinsombi – Jatta, Terodde, Kittel

- Schiedsrichter des heutigen Derbys ist der sehr erfahrene Referee Deniz Aytekin. Assistiert wird er von Christian Dietz und Eduard Beitinger.

- Die Derby-Bilanz spricht übrigens klar für den HSV. In den bisherigen 104 Pflichtspiel-Duellen gab es 68 Siege für die Rothosen, 16 Unentschieden und 20 Erfolge für den FC St. Pauli. Mit 336:112 Toren ging bislang im Schnitt jede Partie exakt mit 3:1 zugunsten des HSV aus. Die jüngsten Derby-Bilanz liest sich jedoch nicht ganz so gut für den HSV – nur eins (4:0 am Millerntor) der letzten sieben Stadtderbys konnte man für sich entscheiden.

- Eines der vielen Schlüsselduelle wird auch das im Sturm sein. Mit Simon Terodde, der mit 19 Treffern Führende in der Torschützenliste, und Guido Burgstaller, der in den letzten sieben Spielen immer mindestens ein Tor erzielte, treffen die derzeit besten Torjäger der 2. Liga aufeinander.

- Die Favoritenrolle wollte der HSV deshalb nicht so recht annehmen. Favorit oder nicht „wird sicherlich keine Rolle spielen“, sagte Trainer Daniel Thioune im Vorfeld. „Jetzt ist es ein Derby und ein Derby hat eigene Gesetze. Da dürfen alle Vollgas geben und dann verwischt schnell so eine Favoritenrolle.“



- Geht es jedoch nach der Form, wäre das der FC St. Pauli. Die Kiezkicker gewannen sechs ihrer vergangenen sieben Spiele, gehören zu den formstärksten Mannschaften der 2. Liga. Der HSV war jüngst zwar auch elf Spiele ungeschlagen, verlor vergangene Woche dann aber mit 2:3 bei Schlusslicht Würzburger Kickers.

- Geht es nach der Tabelle, wäre das der HSV. Vor dem Spieltag waren die Gäste Tabellenführer, wurden nun allerdings auf Platz vier verdrängt. St. Pauli hingegen stottert auf Rang zwölf und hat mehr mit dem Abstiegskampf als mit dem Rennen um den Aufstieg zu tun.

- Es ist der Abend, auf den alle hingefiedert haben: Der FC St. Pauli trifft auf den HSV zum 105. Hamburger Derby. Wer entscheidet das so wichtige Duell und damit auch die Stadtmeisterschaft in Hamburg für sich?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Derby-Liveticker am Montagabend! Der FC St. Pauli empfängt den HSV am Millerntor – und die Vorfreude ist groß. Anstoß ist um 20.30 Uhr.