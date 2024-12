Ulm – HSV im Liveticker: Gelingt Polzins Team der Sieg beim Aufsteiger?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV reist in den Süden zum SSV Ulm. Gegen den Aufsteiger muss ein Sieg her, wenn die Rothosen (nur Siebter vor Beginn des Spieltages) im Aufstiegsrennen weiter voll mitischen wollen. Letzten Sonntag gab es im Volkspark ein 2:2 gegen den SV Darmstadt 98. In der Fremde soll es jetzt besser laufen. Die Ulmer (nach 15 Spielen auf Platz 16) mussten sich ihrerseits vor einer Woche Hannover 96 mit 2:3 geschlagen geben. Anpfiff ist um 13 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker