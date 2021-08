Spitzenposition eingebüßt: Terodde wird zum Jäger – klarer Appell von Thioune

Als erster Profi viermal Torschützenkönig der Zweiten Liga zu werden. Das gehörte neben dem HSV-Aufstieg zu den Zielen von Simon Terodde, als er nach Hamburg wechselte. Seit Montagabend steht Terodde erstmals in dieser Saison nicht mehr auf Platz eins der Torjägerliste. Darmstadt-Stürmer Serdar Dursun hat den HSV-Angreifer überholt.

Terodde wird zum Jäger. Nach 17 Toren in der Hinrunde hat er in der Rückrunde bislang erst drei Treffer erzielt. Dursun ist in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser drauf. Allein in den letzten acht Spielen sorgte er für elf Tore und führt nun mit 21 Treffern die Torschützenliste vor Terodde (20) an.

Torjägerliste: Dursun führt jetzt 21:20 gegen HSV-Goalgetter Terodde



„Simon hat zwei Ziele für sich definiert, das oberste Ziel ist für ihn sicherlich, dass er mit dem HSV die Liga verlassen will“, erklärt Daniel Thioune, der überzeugt ist, dass die Torjägerkanone für Terodde nur eine Nebenrolle spielt.

Treffen soll er trotzdem wieder für den HSV. Thioune: „Wir arbeiten daran, dass Simon den Ball wieder in das Netz schießt. Wir haben Spieler auf dem Platz, die ihn besser in Szene setzen können. Und er hat auch zuletzt ein bisschen was liegengelassen.“