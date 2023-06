Spielplan da: Hammer-Start für den HSV! Brisante Derby-Ansetzung

Kurz nachdem er bereits als Leak die Runde gemacht hatte, bestätigte die DFL den Spielplan für die Zweitliga-Saison 2023/24 am Freitagvormittag. Damit steht fest: Den HSV erwartet ein echter Kracher zum Start – und ein Stadtderby-Rückspiel, dessen Ansetzung viel Brisanz bergen könnte.

Am 28. Juli um 20.30 Uhr wird der HSV im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 in einem absoluten Traditionsduell die Zweitliga-Saison eröffnen. Übertragen wird die Partie bei Sky, aber auch im Free-TV auf Sat.1. Bereits vor zwei Jahren eröffnete diese Paarung die Zweitliga-Saison, damals aber mit dem HSV als siegreichem Gast auf Schalke (3:1). Das Rückspiel in der Veltins-Arena findet am 18. Spieltag (19.-21. Januar 2024) statt.

Beim S04 ist man bereits voller Vorfreude, den HSV zum Ligastart empfangen zu dürfen: „Dass wir mit unserem Spiel die Liga eröffnen, macht den Start in die neue Saison noch einmal reizvoller. Der Auftakt gegen den HSV ist gleich zu Beginn eine große Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen”, so Sportdirektor Andre Hechelmann. Bei einem Blick auf den HSV werde „schnell klar, wie ausgeglichen und wie attraktiv diese Liga ist.“

HSV: Auftakt gegen Schalke 04, Hertha BSC folgt

Auf den zweiten Absteiger müssen die HSV-Fans im Anschluss nicht lange warten, denn bereits am dritten Spieltag (18.-20. August) gastiert Hertha BSC im Volkspark. Das Rückspiel im Olympiastadion ist für den 20. Spieltag (2.-4. Februar) angesetzt.

Neben diesen außergewöhnlich großen Kontrahenten erwartet den HSV in dieser Saison auch ein echter Fußball-Zwerg: der SV Elversberg, der in der vergangenen Saison sensationell den Durchmarsch aus der Regional- in die Zweite Liga meisterte. Am 6. Spieltag (15.-17. September) gastiert der HSV im Saarland.

Und dann wären da noch die Stadtderbys gegen den FC St. Pauli, bei denen vor allem das zweite Aufeinandertreffen viel Brisanz verspricht. Denn das Rückspiel wurde für den 32. Spieltag (3.-5. Mai) angesetzt und könnte damit im Aufstiegsrennen (vor)entscheidenden Charakter annehmen.

Alle HSV-Spiele im Überblick:

1. Spieltag (28. Juli, 20.30 Uhr): HSV – FC Schalke 04

2. Spieltag (4.-6. August): Karlsruher SC – HSV

3. Spieltag (18.-20. August): HSV – Hertha BSC

4. Spieltag (25.-27. August): Hannover 96 – HSV

5. Spieltag (1.-3. September): HSV – Hansa Rostock

6. Spieltag (15.-17. September): SV Elversberg – HSV

7. Spieltag (22.-24. September): VfL Osnabrück – HSV

8. Spieltag (29. September – 1. Oktober): HSV – Fortuna Düsseldorf

9. Spieltag (6.-8. Oktober): Wehen Wiesbaden – HSV

10. Spieltag (20.-22. Oktober): HSV – Greuther Fürth

11. Spieltag (27.-29. Oktober): 1. FC Kaiserslautern – HSV

12. Spieltag (3.-5. November): HSV – 1. FC Magdeburg

13. Spieltag (10.-12. November): Holstein Kiel – HSV

14. Spieltag (24.-26. November): HSV – Eintracht Braunschweig

15. Spieltag (1.-3. Dezember): FC St. Pauli – HSV

16. Spieltag (8.-10. Dezember): HSV – SC Paderborn 07

17. Spieltag (15.-17. Dezember): 1. FC Nürnberg – HSV

18. Spieltag (19.-21. Januar 2024): FC Schalke 04 – HSV

19. Spieltag (26.-28. Januar 2024): HSV – Karlsruher SC

20. Spieltag (2.-4. Februar 2024): Hertha BSC – HSV

21. Spieltag (9.-11. Februar 2024): HSV – Hannover 96

22. Spieltag (16.-18. Februar 2024): Hansa Rostock – HSV

23. Spieltag (23.-25. Februar 2024): HSV – SV Elversberg

24. Spieltag (1.-3. März 2024): HSV – VfL Osnabrück

25. Spieltag (8.-10. März 2024): Fortuna Düsseldorf – HSV

26. Spieltag (15.-17. März 2024): HSV – Wehen Wiesbaden

27. Spieltag (30./31. März 2024): Greuther Fürth – HSV

28. Spieltag (5.-7. April 2024): HSV – 1. FC Kaiserslautern

29. Spieltag (12.-14. April 2024): 1. FC Magdeburg – HSV

30. Spieltag (19-21. April 2024): HSV – Holstein Kiel

31. Spieltag (26.-28. April 2024): Eintracht Braunschweig – HSV

32. Spieltag (3.-5. Mai 2024): HSV – FC St. Pauli

33. Spieltag (10.-12. Mai 2024): SC Paderborn 07 – HSV

34. Spieltag (19. Mai 2024): HSV – 1. FC Nürnberg

Die genauen ersten Termine abseits des Eröffnungsspiels hat die DFL noch nicht bekanntgegeben.