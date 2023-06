Trainings-Auftakt: Endlich dürfen Pherai und Öztunali beim HSV an die Bälle

Sie werden froh sein, wenn sie am Freitag endlich zeigen dürfen, was sie in den Füßen haben. Am Donnerstag beendeten die HSV-Profis ihre zwei Tage dauernden Bewegungs- und Gesundheitschecks. Neuzugang Immanuel Pherai vergoss dabei seine ersten Schweißtropfen im Trainingstrakt im Volkspark.

Am Freitag geht es dann ab 14 Uhr wieder nebenan auf die frisch gemähten Plätze. Offen, ob der abwanderungswillige und unter eine Grippe leidende Stephan Ambrosius dann dabei sein wird.

Mit Pherai und Öztunali: HSV startet am Freitag mit dem Training

Mit von der Partie sind in jedem Fall vier Youngster: die U19-Nationalspieler Tom Sanne (19) und Nicolas Kisilowski (19), dazu Omar Megeed (17) und Keeper Hannes Hermann (18).

Freuen dürfen sich die Fans auf das HSV-Trainings-Debüt der Zugange Pherai und von Seeler-Enkel Levin Öztunali. Abwehrmann Guilherme Ramos tritt nach seiner Schulter-OP noch etwas kürzer.