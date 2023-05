Spektakuläre Wende deutet sich an: Bleibt Kittel jetzt doch beim HSV?

Fast alles deutete bisher auf Sonny Kittels HSV-Abgang im Sommer hin. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus, ernsthafte Gespräche über eine Verlängerung gab es nicht. Nun aber deutet sich womöglich eine spektakuläre Wende an. Trainer Tim Walter kämpft um Kittels Verbleib und stellt klar: „Sonny ist ein toller Mensch und Fußballer. Deshalb ist es immer erstrebenswert, dass wir solche Spieler bei uns behalten.“

Bleibt Kittel doch? Plötzlich ist wieder alles möglich. Die bärenstarken letzten Wochen (fünf Treffer in sechs Spielen) haben Wirkung hinterlassen. Dazu kommt: Walter und Kittel haben einen engen Draht. Der Trainer stützte seinen Offensivmann auch öffentlich, nachdem der gefrustet war, weil sein lukrativer Winter-Wechsel nach Saudi-Arabien platzte.

HSV-Profi Kittel weiß Trainer Walter sehr zu schätzen

Vor dem Spiel gegen Fürth am Samstag verdeutlichte Kittel im Gespräch mit TV-Sender Sky, wie wichtig ihm Walters Zuspruch ist. „Absolut tut es einem gut, wenn so was gesagt wird und man geschützt wird vom Trainer“, so der Gießener. In Phasen, in denen Kritik von außen zunehme, „gucken ein Trainer oder die Mannschaft vielleicht auch auf andere Dinge als nur auf Tore oder Vorlagen. Die Jungs sehen jeden Tag, was ich leiste und der Mannschaft gebe.“

Kittel ist im Team angesehen, liefert auch wieder sportlich. Genügend Gründe für einen neuen Vertrag? „Ich glaube, dass sich Sonny hier sehr wohl fühlt“, sagt Walter. Und in Richtung einer Verlängerung: „Es geht immer um beide Seiten, Verein und Spieler. Wenn man da einen Konsens findet, glaube ich, dass wir da eine gute Lösung finden werden.“ Kittel ist noch vorsichtig: „Aktuell kann ich dazu nichts sagen. Wenn was kommuniziert werden soll, wird man das tun.“

Das könnte Sie auch interessieren: Der HSV schwärmt von Bilbija – so denkt der Torschütze über seine Zukunft

Klar ist: Der Großverdiener (Jahresgehalt: etwa 800.000 Euro) müsste Abstriche machen, um zu bleiben. Doch die Tür zu einem neuen HSV-Vertrag ist zumindest nicht mehr geschlossen.