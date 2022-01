Diese Chance gilt es zu nutzen. Gleich drei 18-Jährige dürfen im Spanien-Trainingslager des HSV zeigen, was sie draufhaben. Zwar sind Felix Paschke, Bent Andresen und Elijah Krahn für Trainer Tim Walter längst keine Unbekannten mehr. So intensiv wie in den Tagen in Andalusien konnte er sie bislang aber noch nicht unter die Lupe nehmen.

Am Sonntag startete der HSV in sein knapp einwöchiges Trainingslager vor der Rückkehr in den Liga-Alltag. Welches der Talente kann sich in Spanien in den Vordergrund spielen?

Auch Bent Andresen ist in Sotogrande dabei.

Während Andresen (wechselte 2018 aus Niendorf zum HSV) auf den Außenverteidiger-Positionen einsetzbar ist, haben Ex-Concorde Krahn und Paschke ihre Stärken im zentralen Mittelfeld.

Bereits vor der Winterpause trainierte das Trio regelmäßig bei den Profis mit. Andresen kam in Zeiten großer Verletzungsnot einem Einsatz in Liga zwei am nächsten, stand bereits viermal im Kader. Krahn zählte immerhin zweimal zum Aufgebot, Paschke einmal. In den Trainingseinheiten in Sotogrande und insbesondere im Test gegen NEC Nijmegen (Freitag) können sie sich nun für weitere Nominierungen empfehlen.