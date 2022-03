HSV kauft auch Muheim – Sorge wegen Verletzung in Düsseldorf

Droht dem HSV da womöglich der nächste Ausfall? Miro Muheim musste beim 1:1 in Düsseldorf nach 24 Minuten ausgewechselt werden, für den Linksverteidiger war früh Schluss. Noch ist nicht klar, wie schwer es ihn erwischt hat. Doch es gibt auch eine gute Nachricht zum Schweizer.

Er versuchte es nochmal, aber da gab es keine Chance. Nach 20 Minuten hatte sich Muheim verletzt und musste behandelt werden. Wenig später nahm Tim Walter ihn aus der Partie und brachte David Kinsombi. „Miro hat Oberschenkelprobleme“, erklärte der Trainer später.

Nach einer eingehenden Untersuchung könnte am Sonntag die genaue Diagnose folgen. Sollte Muheim ausfallen, würde das den HSV treffen. Der Schweizer ist nach Tim Leibolds Kreuzbandriss seit Ende Oktober der einzig verbliebene klassische Linksverteidiger im Aufgebot.

In Düsseldorf rückte Josha Vagnoman nach Muheims Aus auf die linke Abwehrposition. Das wäre wohl auch die Top-Variante, sollte sein Kollege jetzt erstmal fehlen. Gut für ihn: Nun steht erstmal eine Länderspielpause an, erst am 2. April geht es gegen Paderborn in der Liga weiter.

Vom FC St. Gallen: HSV verpflichtet Miro Muheim fest

Am Sonntagmittag gab der HSV derweil bekannt, dass der bisherige Leihspieler Muheim wie zuvor schon Mario Vuskovic fest vom FC St. Gallen verpflichtet wird. Sein Vertrag läuft nun bis 2025. „Miro hat sich im bisherigen Saisonverlauf kontinuierlich weiterentwickelt und durch seine sportlichen und menschlichen Qualitäten unser Team verstärkt”, sagte Sportdirektor Michael Mutzel.