Sorgen um Abwehr-Duo: Reicht die Zeit bis zum nächsten HSV-Spiel?

Nach der 2:4-Pleite in Kiel hatte Tim Walter seiner Mannschaft zwei Tage frei gegeben. Am Dienstag ging es im Volkspark nun endlich zurück an die Arbeit. 15 Feldspieler und drei Torhüter waren im Teamtraining dabei. Neben den Nationalspielern fehlten unter anderem weiterhin die Innenverteidiger Stephan Ambrosius und Guilherme Ramos. Doch das soll sich schon bald wieder ändern.

Mit Blick auf das kommenden Liga-Spiel gegen Braunschweig (24. November) steht aktuell hinter der HSV-Abwehr noch ein dickes Fragezeichen. Dennis Hadzikadunic (Gelb-Sperre) fällt sicher aus. Auch für Sebastian Schonlau (Wade) wird die Zeit kaum reichen. Bei Ramos und Ambrosius sieht es etwas besser aus. Das Duo macht Hoffnung.

Bei Ramos könnte es fürs HSV-Spiel gegen Braunschweig reichen

Ramos, der zuletzt in Kiel erneut mit Adduktoren-Problemen ausgewechselt werden musste, geht es mittlerweile wieder besser. Diese Woche soll er zwar noch geschont werden und vor allem individuell arbeiten. Für Anfang kommender Woche ist dann sein Comeback im Teamtraining geplant. Das könnte für das Braunschweig-Spiel reichen.

Das könnte Sie auch interessieren: Dickes Plus im Volkspark: HSV präsentiert Rekord-Bilanz – das sind die Gründe

Bei Ambrosius (Oberschenkel-Probleme) sieht der Fahrplan ähnlich aus. Auch er soll im Laufe der kommenden Woche wieder voll beim HSV einsteigen.