Sorge um Glatzel: Wie kaputt ist der HSV-Torjäger wirklich?

Als die HSV-Profis, die in Leipzig wenig oder gar nicht ran durften, am Mittwoch zum Training marschierten, waren László Bénes und Robert Glatzel nicht dabei. Während der Slowake weiterhin seine Erkältung auskuriert, wurde der Torjäger zeitgleich im Volkspark intensiv gepflegt. Alle wissen: Ein Großteil des HSV-Glücks hängt an Glatzels Rücken.

54 Pflichtspiele in Folge hatte der 28-Jährige für den HSV bestritten, erstmals überhaupt fehlte er in Leipzig. Eine Vorsichtsmaßnahme, damit seine Rückenbeschwerden nicht chronisch werden. Denn der HSV braucht Glatzel in den noch fünf anstehenden Partien bis zur WM-Pause dringend.

Glatzel-Einsatz in Magdeburg bleibt realistisch

Sorgen, dass er am Sonntag gegen Magdeburg nicht dabei sein kann, bestehen bislang nicht. Schon heute könnte Glatzel im Idealfall ins Training zurückkehren.

Mittelfeldmann Jonas Meffert sprach allen aus der Seele, als er nach dem Leipzig-Spiel befand: „Wir freuen uns alle, wenn Robert am Sonntag wieder auf dem Platz steht.“