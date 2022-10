HSV-Comeback bei Pokal-Aus: Jonas David zwischen Frust und Freude

Minuten nach dem Abpfiff wusste er das Geschehene selbst noch nicht so richtig einzuordnen. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das jetzt komisch klingt“, sagte Jonas David, der in der Innenverteidigung für Sebastian Schonlau ran durfte. Der 22-Jährige erklärte: „Es ist fast ein Jahr her, dass ich ein Pflichtspiel bestritten habe.“

HSV-Trainer Tim Walter hatte den Einsatz des Youngsters im Vorfeld der Partie angekündigt, es war eine Art Testlauf vor den kommenden zwei Ligaspielen. Gegen Magdeburg und Paderborn wird David den rot-gesperrten Schonlau ersetzen, das bekräftigte Walter nach dem Spiel in Leipzig.

Feuertaufe für David: HSV-Verteidiger muss Schonlau gegen Magdeburg und Paderborn ersetzen

Gegen den Champions-League-Teilnehmer wurde David ins kalte Wasser geworfen, eine Feuertaufe. Ganz sattelfest wirkte der gebürtige Hamburger dabei noch nicht. Vorwürfe machte David dabei keiner, im Gegenteil.

„Ich denke, wenn ich die letzten 30 Spiele gemacht hätte, wäre es einen Ticken einfacher, aber das gehört dazu“, sagte jener selbst. Am Sonntag geht es mit Christian Titz gegen einen alter Förderer. „Ich freue mich einfach darauf, wieder im Volkspark spielen zu dürfen“, sagte David. Dann am liebsten zu Null.