Sonderlob vom Torjäger! Der HSV bekommt die Abwehr endlich dicht

Dieses Gefühl kannten sie beim HSV schon fast nicht mehr. Acht Gegentore hatte es in den ersten drei Pflichtspielen dieser Saison für die Mannschaft von Trainer Tim Walter gegeben. Die Abwehr war das große Sorgenkind der Hamburger. Im Heimspiel gegen Hertha BSC gab es ein anderes Bild. Beim 3:0-Erfolg war auch die Defensive der Schlüssel zum Erfolg. Und am Ende stand endlich hinten mal wieder die Null.

„Es war ausschlaggebend, dass wir so gut verteidigt haben. Wir haben sehr viele Zweikämpfe in den entscheidenden Momenten gewonnen“, sagte nach dem Spiel Stürmer Robert Glatzel. Jonas Meffert erklärte: „Das Ziel ist immer zu gewinnen, aber wenn man zu null gewinnt, ist es noch mal schöner für die Defensive.“

Zweiter HSV-Sieg im Volkspark 2023 ohne Gegentor

Im Volkspark gab es das zuvor in diesem Jahr bei einem HSV-Erfolg nur in einem Spiel. Das war Anfang März gegen Nürnberg. Damals siegte der HSV am Ende ebenfalls mit 3:0.

„Wir nehmen uns jedes Spiel vor, dass wir keine Tore bekommen wollen“, sagte Verteidiger Miro Muheim. Gegen Hertha hat es nun endlich mal wieder geklappt. Und verantwortlich war dafür nicht in erster Linie Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Viele Bälle musste er gegen Berlin nicht halten. Die Abwehr vor ihm erledigte die meiste Arbeit. „Darum muss man die Verteidiger diesmal auch besonders loben“, so Glatzel.