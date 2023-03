So umging HSV-Trainer Walter das Verkehrschaos zum Wochenstart

Der bundesweite verdi-Streik brachte auch die Planungen von HSV-Trainer Tim Walter durcheinander. Ursprünglich hatte der 47-Jährige vor erst am Montag wieder nach Hamburg zu reisen, per Flieger. Daraus wurde nichts.

Der Streik und der gestrichene Flug verkürzte Walters Trip in die Heimat, bereits am Sonntagnachmittag um 15 Uhr stieg der HSV-Trainer in Bayern in die Bahn – und war knapp 24 Stunden später pünktlich auf dem Trainingsplatz im Volksparkstadion. Begleitet von sich abwechselnden Hagelschauern und Sonnenschein stieg die erste Einheit der Woche – mit einigen Rückkehrern.

Kapitän Sebastian Schonlau, der nach seinen Sprunggelenksproblemen die vergangene Woche kürzer trat und auch im Braunschweig-Test (1:2) aussetzte, kehrte auf den Platz zurück. Der 28-Jährige machte sich mit den Kollegen warm und trainierte anschließend zusammen mit Filip Bilbija, der seinerseits nach einer Muskelverletzung zurückkehrte, individuell auf dem Nebenplatz. Beim Spiel in Düsseldorf wird der Spielführer wegen einer Gelbsperre aber ohnehin fehlen.

Auch Jean-Luc Dompé und Miro Muheim, der letzte Woche aus privaten Gründen in der Schweiz weilte, ackerten wieder auf dem Platz. Von den Youngstern waren nur noch Omar Megeed und Jesse Kilo dabei, die restlichen Talente kehrten in ihre U-Mannschaften zurück. Nach der Länderspielpause stoßen allerdings die U19-Nationalspieler Nicolas Kisilowski und Tom Sanne wieder zum Profikader. Bis dahin dürfte sich auch der Streik wieder gelegt haben – und die Reise ohne Probleme verlaufen.