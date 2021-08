Strömender Regen, nasskalter Wind, kaum Fans vor Ort. Die Bedingungen für einen guten Auftakt in die Trainingswoche hätten am Dienstag besser sein können. Doch als Ausrede fungierten sie selbstredend nicht, zumal die schmerzhafte Derby-Niederlage nach zwei freien Tagen noch genug Zeit zur Aufarbeitung benötigt.

Erstmals mittendrin im Geschehen: Neuzugang Marko Johansson. Der aus Malmö verpflichtete Keeper bekam die Gepflogenheiten seines neuen Trainers direkt zu spüren. Erst gab es ein intensives Hand- und Kopfballspiel, im ruppigen Zehn gegen Zehn inklusive geplatztem Ball danach gab’s im Falle eines Gegentors die üblichen Walter’schen Strafen: Liegestütze, Kniebeugen und Hampelmänner.

HSV: Johansson trainiert erstmals mit dem Team

Auszeichnen konnte sich Johansson noch nicht so recht. Erstens, weil er mit dem bisherigen Ersatzkeeper Leo Opermann rotierte. Und zweitens, weil Walter immer wieder unterbrach, um nachzubessern. Ein Trainingsalltag, an den sich Johansson schon mal gewöhnen kann – an den Regen sowieso. Am Sonntag könnte er erstmals auf der Bank im Stadion Platz nehmen.