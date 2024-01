So lief der Trainingsauftakt des HSV – diese Talente sind dabei

Die Freude war groß, als sie sich endlich wieder hatten. Rund zwei Wochen lang mussten die HSV-Profis ohne einander auskommen, am Dienstag starteten sie dann in die Rückrunden-Vorbereitung. Und sofort rann ihnen der Schweiß von der Stirn.

Es ist der nächste Anlauf für das ganz große Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga. Zum Auftakt wurden die Profis in zwei Gruppen eingeteilt, während die einen Krafttests im HSV-Campus absolvierten, marschierten die anderen zu Gesundheitschecks ins UKE Athleticum. An diesem Mittwoch werden die Standorte dann getauscht.

HSV-Fans dürfen erst ab Donnerstag zuschauen

Fans, die darauf gehofft hatten, den Profis zum Jahresstart direkt bei der Arbeit zuschauen zu können, werden sich eine Weile gedulden müssen. Erst am Donnerstag, zum Start des Trainingslagers im spanischen Sotogrande, wird es die erste Einheit auf dem Platz geben. Das bedeutet: Voraussichtlich erst am 15. Januar, nach der Rückkehr aus Andalusien, geht es wieder auf die Trainingsplätze im Volkspark.

Dann wollen auch einige Talente dabei sein, die in Spanien vorspielen dürfen. Neben Otto Stange (16) und Bilal Yalcinkaya (17), die seit Wochen regelmäßig am Profi-Training teilnehmen, nimmt Tim Walter drei weitere Youngster mit. Abwehrmann Luis Seifert (19) war bereits im Vorjahr in Sotogrande dabei, zu ihm gesellen sich Mittelfeldmann Felix Paschke (20) und Angreifer Fabio Baldé (18).