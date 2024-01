Ob er im Sommer bleiben oder gehen wird, ist noch immer nicht klar. Mit ungewisser Vertragslage startet U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya in die Rückrunden-Vorbereitung und wird am Donnerstag mit den HSV-Profis ins Trainingslager nach Spanien abheben. Dort könnte auch die Entscheidung im Vertragspoker fallen – es kommt in Spanien zum Gipfel um Yalcinkaya. Mit verschiedenen Optionen.