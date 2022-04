So kann es beim HSV doch noch ein Happy End geben

Realistisch gesehen hat der HSV mit dem 0:1 in Kiel die letzte Chance auf den Aufstieg in dieser Saison verspielt. Alles verloren ist damit aber noch nicht. Im DFB-Pokal sind die Hamburger zumindest noch voll im Rennen und können mit nur einem Sieg erstmals seit 35 (!) Jahren wieder ein echtes Finale erreichen. Das steigt am 21. Mai in Berlin.

Letzte Ausfahrt Berlin. Für viele HSV-Fans wäre das Erreichen des Pokal-Finals mehr als ein Trostpreis nach zuletzt mal wieder frustrierenden Wochen in der Zweiten Liga.

HSV will gegen SC Freiburg ins DFB-Pokal-Finale einziehen

Die Entscheidung fällt direkt nach Ostern im Heimspiel gegen den SC Freiburg (19. April). Erstmals seit über zwei Jahren wird das Volksparkstadion wieder ausverkauft sein.

„Ein Finale zu spielen, ist natürlich ein Traum“, sagt Daniel Heuer Fernandes im Interview auf DFB.de. Der HSV-Torwart hätte kein Problem damit, wenn die Entscheidung wie in den letzten drei Runden erneut im Elfmeterschießen fallen würde: „Es ist egal, wie wir weiterkommen. Entscheidend ist nur, dass man als Sieger vom Platz geht.“

Und Stürmer Robert Glatzel sagte: „Mit dem Pokalspiel haben wir noch ein Highlight. Das wollen wir natürlich nutzen, um das Bestmögliche rauszuholen aus der Saison.“