Am Montagnachmittag teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg mit, Anklage gegen HSV-Profi Bakery Jatta erhoben zu haben. Er soll angeblich unter falscher Identität von Gambia nach Deutschland eingereist sein. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft soll es sich bei Jatta um den zwei Jahre älteren Bakary Daffeh handeln, ihm werden Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz in vier Fällen sowie in einem weiteren Fall mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen. Gegenüber der MOPO erklärt die Staatsanwaltschaft Hamburg nun die Gründe für die Erhebung der Anklage.