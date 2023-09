Entscheidung vertagt! HSV-Profi fehlt im Länderspiel-Aufgebot

Er scheint wieder voll auf dem Damm zu sein. László Bénes hat eine gute Trainingswoche hinter sich und ist fit für die Partie Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr Liveticker auf mopo.de). Nach dem Auftritt gegen Hansa wird er dann zu seinem Nationalteam düsen – zumindest diesmal allerdings noch allein: Der Name seines HSV-Kollegen Ludovit Reis fehlt im Aufgebot der Slowaken für die EM-Quali-Spiele gegen Portugal (8.9.) und Liechtenstein (11.9.).

Reis hat derzeit die Qual der Wahl. Dem Niederländer liegt eine konkrete Anfrage aus dem Geburtsland seiner Eltern vor. Erst kürzlich telefonierte er mit dem slowakischen Nationalcoach Franzesco Calzona, der ihn liebend gern sofort ins A-Team aufnehmen möchte. „Es ist eine schwere Entscheidung“, sagte Reis kürzlich der MOPO. So schwer, dass er sich kurzfristig nicht entscheiden wollte, die anstehenden Länderspiele kamen zu früh.

HSV-Profi Reis könnte mit der Slowakei zur EM 2024 reisen

Gut für Reis: Es geht Schlag auf Schlag. Im Oktober stehen die nächsten Quali-Partien an, dann u.a. in Portugal (13.10.). So bleiben Reis sechs weitere Wochen, um eine Entscheidung zu treffen.

Läuft alles gut, könnte er sich mit der Slowakei (derzeit Gruppenzweiter) auf direktem Wege für die EM 2024 qualifizieren. Reis‘ Hoffnungen auf einen Platz in Hollands Aufgebot sind hingegen nahezu aussichtslos.