„Sinnbildlich für ihn“: Darum schwärmt HSV-Trainer Walter von Vuskovic

Sein Lachen steckte alle an. Mit der Qualifikation für die U21-EM im Rücken marschierte Mario Vuskovic gestern im Volkspark ein, am Abend zuvor siegte er mit Kroatien nach Elfmeterschießen in Dänemark – und trug maßgeblich dazu bei.

Gleich den ersten Strafstoß der Kroaten verwandelte Vuskovic sicher. „Das war sinnbildlich für ihn“, lobt HSV-Trainer Tim Walter seinen Abwehrmann: „Er geht hin und haut den ersten Elfmeter rein. Er steht bei uns, wie auch Ludovit Reis, für Energie, Leidenschaft und Gier. Das sieht man schon, dass die Jungs sich brutal entwickelt haben.“

Wie Vuskovic erreichte auch Reis mit den Niederländern das Final-Turnier, das im kommenden Sommer in Rumänien und Georgien ausgetragen wird. Dort werden sie aller Voraussicht nach die beiden einzigen HSV-Profis sein.