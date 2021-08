Sieben Punkte Vorsprung?: Der HSV jagt in Kiel einen historischen Rekord

Bislang lief die Saison für den HSV wie geschmiert. Fünf Siege und nur ein Remis (gegen St.Pauli) – besser geht es kaum. Am Montagabend in Kiel (20.30 Uhr, live bei Sky) will der Spitzenreiter den nächsten großen Schritt setzen. Siegt der HSV, hätte er nach dem siebten Spieltag bereits sieben Zähler Vorsprung auf Rang drei. Es wäre ein neuer Zweitliga-Rekord.

Er hatte noch genügend Zeit, sich das alles anzusehen. Noch wenige Minuten bevor Daniel Thioune am Sonntag zur Video-Pressekonferenz bat, verfolgte er den Jubel seines Ex-Vereins Osnabrück. Gefiel ihm gut, dieses 4:2 des VfL in Regensburg, das die Niedersachsen auf Rang zwei der Tabelle führte, direkt hinter den HSV. „Für mich ist das eine Win-win-Situation“, sagte er dann kurz darauf, „etwas zu verlassen, was dann weiter wachsen kann.“ Und noch etwas stellte Thioune angesichts des Tabellenbildes klar: „Es zeigt, dass es nicht mehr klein und groß in dieser Liga gibt.“

Bislang entpuppte sich der HSV als Riese der Liga

Ganz unrecht hatte Thioune damit nicht, eine Kleinigkeit aber verschwieg er wohl absichtlich. Denn vor dem Topspiel in Kiel gibt es in der Liga sehr wohl einen Großen: den HSV. Der Rest aber tut sich schwer, zu folgen.

Diesen Weg will der HSV fortsetzen. Ein Sieg im hohen Norden könnte dabei selbst zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison einen gewichtigen Schritt in Richtung Aufstieg bedeuten. Sieben Zähler Vorsprung hätte der HSV dann auf Relegationsrang drei. Das schaffte so früh noch niemand, seit 1981 die eingleisige Zweite Liga eingeführt wurde.

Geschichtsbücher belegen: Der HSV jagt in Kiel einen Rekord

Der Blick in die Geschichtsbücher belegt dies. Zwei Teams hatten mal sechs Zäher Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz. Hannover 96 (umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel) im Jahre 1986 und Eintracht Frankfurt in der Serie 1997/98. Beide feierten am Ende neben dem Aufstieg auch die Zweitliga-Meisterschaft.

Schnappt sich der HSV den Sieben-Punkte-Sieg? Thioune weiß um die enorme Schwere der Aufgabe, die dem HSV bevorstehen dürfte. „Holstein Kiel wurde von vielen als Geheimfavorit genannt, als eine Mannschaft, die eine Rolle im Kampf um die oberen Plätze spielen kann“, stellt der Trainer klar. „Es ist keine Überraschung, dass sie sich aktuell in den Top fünf befinden. In Kiel ist über Jahre etwas gereift.“

In der Zweiten Liga siegte der HSV noch nie gegen Kiel

Diese Erfahrung sammelte nicht zuletzt der HSV. Noch nie gewann er in der Zweiten Liga gegen Kiel (zwei Remis, zwei Niederlagen). Das wollen die Überflieger der Liga am Montag ändern. Und eine schon jetzt gewaltige Distanz zwischen sich und alle Verfolger setzen.