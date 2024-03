Sensationell! Ex-HSV-Profi macht Rückkehr in den Volkspark perfekt

Die Sensation ist perfekt! Das kleine Georgien hat sich erstmals für eine Europameisterschaft qualifiziert. Im Playoff-Endspiel sicherte sich der Fußball-Zwerg mit einem 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Griechenland eines der letzten Tickets für die Endrunde im Sommer in Deutschland. Einer der Helden: Ex-HSV-Profi Giorgi Chakvetadze.

Nika Kvekveskiri sorgte im Stadion Boris Paichadze in Tiflis mit seinem verwandelten Elfmeter für große Emotionen bei 50.000 frenetischen Fans, ein Großteil stürmte nach Schlusspfiff den Platz. Am 18. Juni bestreitet Goergien gegen die Türkei in Dortmund sein erstes EM-Spiel. Und am 22. Juni kommt es dann für Chakvetdaze (stand in der Startelf und wurde in der Verlängerung ausgewechselt) zur Rückkehr in den Volkspark: In Hamburg steigt das Gruppenspiel gegen Tschechien.

Giorgi Chakvetadze (r.) im Playoff-Finale gegen Griechenland. picture alliance / firo Sportphoto | INTIME Giorgi Chakvetadze (r.) im Playoff-Finale gegen Griechenland.

Chakvetdaze spielt bei der EM mit Georgien in Hamburg

Das wird fraglos eine besondere Partie für Chakvetdaze. Nachdem er im Januar 2022 aus Genk geliehen wurde, versuchte er sich ein halbes Jahr lang beim HSV. So ganz erfüllte der heute 24-Jährige die in ihn gesteckten Erwartungen allerdings nicht. In zehn Zweitligapartien gelang ihm ein Tor. Den HSV-Bossen war das zu wenig, um den Georgier fest zu verpflichten.

Mittlerweile spielt „Chaki“ in der englischen 2. Liga als Stammspieler beim FC Watford. Und er ist von nun an ein georgischer Held. So wie übrigens auch Willy Sagnol: Der Franzose ist ist seit drei Jahren Trainer in Goergien, für den früheren Publikumsliebling des FC Bayern ist es ein riesiger Erfolg. Nach der EM hört er auf.

Auch Polen und die Ukraine sind bei der EM dabei

Auch Polen (Playoff-Sieger gegen Wales) wird in Hamburg spielen, am 16. Juni gegen die Niederlande. Das dritte noch freie EM-Ticket sicherten sich die tapferen Kicker der Ukraine gegen Island.