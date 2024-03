Kennen Sie ihn noch? Ex-HSV-Profi vor Rückkehr in den Volkspark

So richtig hatte ihn niemand mehr auf dem Zettel, seit er den HSV vor knapp zwei Jahren verließ. Nun aber steht Giorgi Chakvetadze kurz vor einer spektakulären Rückkehr in den Volkspark.

Der 24-Jährige könnte am Dienstag zum georgischen Volkshelden werden. Nach dem 2:0 gegen Luxemburg steht der Offensivmann mit seinem Nationalteam im Playoff-Finale ums EM-Ticket gegen Griechenland. Eine machbare Aufgabe. Niemals zuvor qualifizierte sich Georgien für eine EM oder WM. Man kann sich ausmalen, was im Falle eines Erfolges in Tiflis los wäre.

Chakvetadze spielte ab Januar 2022 für den HSV

Für Chakvetadze wäre die Teilnahme an der EM gleichbedeutend mit der Rückkehr nach Hamburg. Georgien würde in einer Gruppe mit Portugal, Tschechien und der Türkei landen, träfe am 22. Juni im Volkspark auf die Tschechen.

Das wäre fraglos eine besondere Partie für den Rechtsfuß. Nachdem er im Januar 2022 aus Genk geliehen wurde, versuchte er sich ein halbes Jahr lang beim HSV. So ganz erfüllte Chakvetadze die in ihn gesteckten Erwartungen allerdings nicht. In zehn Zweitligapartien gelang ihm ein Tor. Den HSV-Bossen war das zu wenig, um den Georgier fest zu verpflichten.

Dienstag trifft Ex-HSV-Profi Chakvetadze auf Griechenland

Mittlerweile spielt „Chaki“ in der englischen Championship und ist Stammspieler beim FC Watford. Und zumindest im Nationalteam ist er eine feste Größe. Die vergangenen fünf Länderspiele bestritt er von Beginn an und bereitete dabei fünf Treffer vor.

Am Dienstag soll gegen Griechenland der sechste Streich folgen. Es könnte einer sein, der Chakvetadze auf ewig einen Platz in der „Hall of Fame“ des georgischen Fußballs sichert. Und eine ganz besonders schöne Rückkehr nach Hamburg beschert.