Darf der HSV schon bald wieder mehr Zuschauer:innen in den Volkspark lassen? Zuletzt, beim 2:0 gegen Heidenheim, waren es derer 10.000. So viele Tickets hat der Verein auch für die Heimspiele gegen Bremen und Karlsruhe abgesetzt. Ob es noch mehr werden können, will der Senat am Dienstag entscheiden.

„Es gibt das aufrichtige Bemühen, dem HSV schon für das Pokalspiel am 2. März so viele Zuschauer zu gestatten, wie nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz erst für den 4. März vorgesehen sind“, sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein. Das wären 25.000 Fans.

HSV hofft auf mehr Fans gegen Werder Bremen

Nicht nur das: Nach MOPO-Informationen hofft der HSV, dass der Senat auch über das Nordderby spricht und bereits für dieses Spiel die Freigabe für mehr Zuschauer:innen gibt.