Spielen sie jetzt etwa auf Sand? All denen, die zurzeit einen Blick ins Volksparkstadion werfen, bietet sich ein seltsamer Anblick – denn der Rasen ist verschwunden. Des Rätsels Lösung: Der HSV tauscht vor der Partie gegen Jahn Regensburg sein Grün. Das alte ist schon verschwunden, das neue wird bis Samstag erst noch verlegt.

100.000 Euro kostet den Verein der Spaß. Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten über den Rasen im Volkspark geflucht, nun schritt der Verein zur Tat. Aus gutem Grund, denn von den kommenden fünf Partien bis zur Winterpause finden gleich vier im HSV-Stadion statt. Nach dem Regensburg-Gastspiel kommen auch Ingolstadt (28.11.), Rostock (12.12.) und Schalke (18.12.) nach Hamburg. Nur in Hannover (5.12.) tritt das Team von Trainer Tim Walter in diesem Jahr noch auswärts an.

Während das alte Grün auf Parkplatz Weiß vor dem Stadion auf seine Abholung wartet, liegt der neue Rasen schon bereit. Am Samstag wollen die HSV-Profis auf ihm den zweiten Heimsieg der Saison feiern.