Selbst die HSV-Bosse werden beim Team-Nachmittag nicht verschont

Sie trotzten sogar dem stürmischen Wetter samt Regen. Denn nass wurde es sowieso, nicht nur für die HSV-Profis, sondern auch für das Trainer-Team um Tim Walter sowie Vorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa. Nach fünf intensiven Trainingstagen stand am Mittwochnachmittag Abwechslung auf der Tagesordnung. Genauer: eine zweistündige Rafting-Tour im Fluss „Tiroler Achen“.

Nach einer theoretischen Einführung inklusive Trockenübungen fuhr das Team in fünf Zehner-Booten bergab – nicht alle hielt es aber bis zum Ende in den Wasserfahrzeugen: Vor Ankunft am Ausstieg fielen Ludovit Reis und William Mikelbrencis ins kalte Gewässer und sorgten so für lautes Gelächter.

Die Teambuilding-Maßnahme fand Gefallen. Am Donnerstag und Freitag geht es aber wieder auf den Platz, bevor am Samstag zum Abschluss der Reise der RB-Salzburg-Test (10.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ansteht.