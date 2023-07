Eis von den Spielern! So lief der Fan-Tag im HSV-Trainingslager

Alle Fans, die sich in Österreich bisher noch kein Autogramm ihrer HSV-Profis geholt hatten, bekamen spätestens am Dienstagabend eins. Knapp eine Stunde nahmen sich Tim Walter, sein Trainer-Team und die Spieler nach der zweiten Einheit des Tages Zeit für die 150 mitgereisten Anhänger.

Auf der Anlage des SK St. Johann gab es beim obligatorischen Fan-Abend während des Trainingslagers nette Gespräche und bei noch immer 30 Grad von der Mannschaft spendiertes Konfetti-Eis. Die Profis verabschiedeten sich gegen 19.30 Uhr, Grill und Zapfanlage liefen für die Fans weiter.

Erfrischung für die 150 HSV-Fans bei 30 Grad am Abend

Und sie bekamen zuvor so gut wie alle Spieler zu sehen. Matheo Raab konnte nach auskuriertem Infekt am Dienstag wieder voll mittrainieren. Aus demselben Grund hatte auch Immanuel Pherai zuletzt gefehlt, der Neuzugang konnte bei der zweiten Einheit immerhin aber schon wieder Standards schlagen.

Auch Jonas Meffert (Waden- und Knieprobleme) sowie Miro Muheim (Nachwirkungen eines Faszienrisses in der Wade) ließen sich am Nachmittag in St. Johann blicken – genauso wie Jean-Luc Dompé (Achillessehne) und Sebastian Schonlau (Wade), der vormittags schon wieder Lauftraining absolvierte. Wegen eines Schlags, den er am Montag abbekommen hatte, fehlte Anssi Suhonen allerdings komplett.

Nach dem ersten Training gönnten sich einige andere Profis eine Erfrischung in der nahegelegenen Kitzbüheler Ache. Und auch am Mittwoch wird es nass für die Reisegruppe, denn zur Abwechslung steht nach einem freien Vormittag für die HSV-Profis nachmittags eine Rafting-Tour an.