„Sehr aggressiv, sehr laut!“ HSV mit Respekt zur letzten Chance in Regensburg

Gelingt es ihnen diesmal, die schwarze Serie zu knacken, die alles so schwer macht? Sechsmal in Folge blieb der HSV zuletzt auswärts sieglos – das gab es unter der Regie von Trainer Tim Walter (seit Sommer 2021) noch nie. Nur mit einem Sieg am Sonntag (13 Uhr) bei Abstiegskandidat Jahn Regensburg können die Hamburger noch auf den direkten Aufstieg hoffen.

Als die Profis am Samstagmittag nach ihrer Abschlusseinheit die Plätze im Volkspark verließen, machten die anwesenden Fans ihnen nochmal Mut. Etwa 40 HSV-Anhänger waren gekommen um sich ein letztes Bild von den Profis vor deren Abreise in den Süden zu machen. „Diesmal klappt es“, rief einer Robert Glatzel zu. Da lächelte der Torjäger.

HSV-Gegner Regensburg ist dem Abstieg sehr nah

Es muss klappen, wenn sie sich ihrer Chance auf den direkten Aufstieg nicht endgültig berauben wollen. Letztmals siegte der HSV Anfang Februar in der Fremde (2:0 in Rostock). Dann folgte das dreckige, halbe Dutzend. Die Aufholjagd mit einem Punkt in Heidenheim (3:3 nach 0:3). Der spät verspielte Sieg in Darmstadt (1:1). Der desaströse Auftritt in Karlsruhe (2:4). Der Punkt in Düsseldorf (2:2). Und die alles andere als guten Auftritte in Kaiserslautern (0:2) und Magdeburg (2:3). Und nun?

Was dem HSV in die Karten spielen könnte: Gegner Regensburg steht nach den Resultaten dieses Wochenendes bombastisch unter Druck. Der Rückstand auf den Relegationsrang ist auf fünf Zähler angewachsen. Nur ein Sieg hilft dem Jahn gegen den HSV weiter.

HSV-Trainer Walter setzt in Regensburg voll auf Sieg

Was die Hamburger in Regensburg erwartet, wissen sie nur zu gut. Ein Spaß wird das ganz sicher nicht. Und es würde überraschen, wenn die Hausherren ihr Heil ausschließlich in der Defensive suchen würden. „Letzte Saison hatten sie gegen uns gerade in den ersten Minuten sehr gute Balleroberungen und Chancen“, sagte HSV-Mittelfeldmann Jonas Meffert der MOPO. Da stürzten die Hamburger früh von einer Verlegenheit in die andere, gewannen den vogelwilden Schlagabtausch letztlich mit 4:2. Meffert meint: „Eigentlich war das Muster, wenn ich in Regensburg gespielt habe immer ähnlich: Sie sind sehr aggressiv, es wird extrem viel gelaufen und es ist sehr laut im Stadion.“

Umstände, denen der HSV auch diesmal trotzen will. „Wir sind immer noch Dritter in der Auswärtstabelle“, merkt Coach Walter an. „Ich glaube, dass sich alle Mannschaften auswärts schwerer tun als zuhause. Egal, ob wir in den vergangenen Monaten nicht so gut waren: Unser Ziel ist es, dahinzufahren und das Spiel zu gewinnen.“

Ansonsten war es das wohl mit dem direkten Aufstieg. Dazu könnte der HSV auch noch eine seiner dunklen Zweitliga-Tiefstmarken knacken. Unter Dieter Hecking blieben die Rothosen von September 2019 bis Februar 2020 in acht Zweitliga-Auswärtsspielen in Folge ohne Sieg.