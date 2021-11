Genau genommen ist er der letzte Profi, der beim HSV Heldenstatus erlangte. Denn danach kam außer zahlreicher Enttäuschungen nicht mehr viel. Marcelo Díaz schoss sich im Sommer 2015 in Karlsruhe zur lebenden Legende, als er den HSV mit seinem Freistoßtor in letzter Relegations-Minute vor dem Abstieg bewahrte. Seitdem lieben ihn die Fans.

Ex-HSV-Profi Díaz verletzte sich schwer am Knie

Momentan muss Diáz erneut kämpfen – um sein Comeback. Der mittlerweile 34-Jährige ist nach Gastspielen in Spanien bei Celta Vigo, bei den UNAM Pumas (Mexiko) und dem Racing Club (Argentinien) im Spätherbst seiner Karriere in Paraguay gelandet, steht in Asunción beim Club Libertad unter Vertrag. Wegen Knieproblemen konnte er in den vergangenen zwölf Monaten nur drei Pflichtspiele absolvieren. Aber das muss bei ihm ja nichts heißen. Mitunter reicht dem Chilenen ein einziger Schuss, um sich unsterblich zu machen, wo wüsste man das besser als in Hamburg?