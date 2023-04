Schwer verletzt: Glatzel tröstet HSV-Kollegen

Es war das Haar in der Suppe, an einem HSV-Sicht so erfolgreichen vergangenem Freitag. Der 4:3-Derbysieg gegen St. Pauli sorgte im Volkspark für einen Rausch der Gefühle, soll zeitgleich als eine Art Katalysator im Aufstiegskampf dienen. Für einen aber war es der Tag, an dem die Saison beendet war: András Németh. Der Ungar brach sich vor dem Derby im Training den Knöchel, fällt bis auf Weiteres aus. Trost gibt es vom größten „Konkurrenten“ im Team.

„Erst mal tut es sehr sehr weh und tut mir super leid, dass er sich jetzt verletzt hat“, sagte Robert Glatzel über Németh, der im Winter vom KRC Genk verpflichtet wurde – und in mehreren Kurzeinsätzen schon Duftmarken setzte. „Er ist ein herzlicher und super Junge, und auch ein super Talent“, lobte Glatzel den 20-Jährigen, der sich bis 2026 an den HSV band und in Rostock (2:0) und Heidenheim (3:3) jeweils traf.

MOPO

Némeths Zeit, ist sich Glatzel sicher, wird noch kommen. „Er macht jetzt schon vieles richtig gut. Er ist ein super Stürmer, abschlussstark, spielerisch auch gut mit beiden Füßen, kräftig und bringt sehr viel mit. Ich denke, er kommt auf jeden Fall stärker zurück. Er ist ein super Junge und hat eine große Zukunft vor sich.”

Zu Wochenbeginn wurde Németh erfolgreich operiert, seine Reha wird der Youngster im Volkspark absolvieren. Ein schwerer Weg, für den Glatzel seinem Sturmkollegen einen Rat mitgibt: „Auch wenn es negativ ist, sollte man versuchen, das Positive mit rauszunehmen, immer weiter zu machen und niemals aufzugeben.“