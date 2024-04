Schweigender Abgang: Fällt HSV-Topscorer Bénes gegen Kiel doch aus?

Kann der HSV am Samstagabend (20.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) im Zweitliga-Spitzenspiel gegen Holstein Kiel auf Topscorer Lászlo Bénes setzen oder fällt der slowakische Nationalspieler aus? Nach seiner Trainingspause am Donnerstag stand der 26-Jährige am Freitag wieder auf dem Platz. Hinter seinem Einsatz im Nord-Duell steht trotzdem weiterhin zumindest ein kleines Fragezeichen.

Es war ungemütlich, als es für die HSV-Profis am Freitag zur letzten richtigen Einheit vor dem Kiel-Spiel auf das Trainingsgelände im Volkspark ging. Wind, Regen, Hagel – typisches Aprilwetter, das sogar dazu führte, dass einige Spieler während des Trainings sich noch mal extra eine Jacke überzogen. Anders war es nur schwer auszuhalten und wahrscheinlich auch die Erkältungsgefahr einfach zu groß.

Insgesamt 23 Feldspieler und vier Torhüter waren letztlich beim Abschlusstraining dabei. Dazu gehörte auch Bénes. Er machte alles mit. Es war allerdings am Ende auch nur ein kurzes Programm. Schon nach 45 Minuten schickte Trainer Steffen Baumgart die Profis zurück in die Kabine. Bénes verließ als einer der ersten den Platz.

Bénes verlässt schweigend den Trainingsplatz

Rückfragen, ob er fit für das Kiel-Spiel sei, ließ der Topscorer (13 Tore, elf Vorlagen) unbeantwortet. Sein Blick sah dabei nur bedingt optimistisch aus. Das kann am Wetter gelegen haben oder eben auch daran, dass er eben noch nicht wieder bei 100 Prozent ist und zumindest weiterhin leichte Probleme hat.

Am Ende wird es für ihn womöglich auch ein Rennen gegen die Zeit. Am Samstagvormittag soll es erneut auf den Platz gehen. Erst danach dürfte die endgültige Entscheidung fallen, ob Bénes gegen Kiel spielen kann oder ob er mit Blick auf die noch folgenden Aufgaben die Partie lieber als Zuschauer verfolgt. Alles scheint möglich. Noch darf gehofft werden. Doch auch einen Plan B sollte es beim HSV zur Sicherheit geben.